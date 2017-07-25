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В 2017 году на территории курорта "Белокуриха-2" завершится строительство магистральных сетей. Также планируется успеть до конца года приступить к строительству внутренних. Уже осенью должны подать электричество в строящиеся объекты. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу региона Юрий Захаров.
Без этого невозможно строительство крупных гостиничных и санаторных комплексов. В настоящее время продолжается строительство пяти гостиниц. Также началось строительство ресторана с конференц-залом. Кроме того, будет создан еще один интересный для туристов объект — музей шоколадных скульптур. Он станет первым объектом в реализации масштабного проекта "Мир художников", который планирует объединить людей творческих профессий, сохранить ремесла и культурно-исторические традиции Алтайского края.
Идет строительство биатлонного комплекса. Объект собираются использовать не только для тренировок спортсменов, но и для гостей курорта. "Там организуют пункт проката, он будет в полной доступности. Также будет спуск к горе Мишина. Инвестор планирует в этот зимний сезон запустить там подъемник. Это значит, что появится возможность кататься на горных лыжах", — добавил начальник профильного управления
Также Захаров подчеркнул, что Белокуриха — это не только центр развития санаторно-курортного отдыха, это еще и очень интересная бизнес-площадка.
"Надо сказать, что тех мощностей, которыми обладает Белокуриха, недостаточно. Так что в рамках кластера ведется строительство конгресс-центра. Два этажа возведены. В ближайшие два года этот центр заработает и придаст новый импульс развитию делового туризма. Инвестор сейчас внимательно изучает технические возможности", — добавил Юрий Владимирович.
Кроме того, на территории "Белокурихи-2" начал работу туристический объект "Андреевская слобода".
Ранее эксперты говорили, что, по предварительным подсчетам, стоимость курорта "Белокуриха-2" составляла 10 млрд рублей. Сегодня в строительство вложено более трех миллиардов рублей.
"Белокуриха-2" — один из самых масштабных в России проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма. Он вошел в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" до 2018 года.
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