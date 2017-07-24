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Количество россиян, считающих, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений, снизилось в полтора раза – с 42% в 2005 году до 28% на данный момент. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование "Левада-Центра". Опрос проводился с 23 по 26 июня среди 1600 человек в 137 населенных пунктах.
Так, 58% не согласны с тем, что церковь должна влиять на государственную политику. По данным социологов, 39% россиян удовлетворены тем влиянием церкви на государство, которое есть сегодня, считая, что церковь и религиозные организации оказывают на государственную политику влияния "ровно столько, сколько должно быть".
"Этот показатель снизился по сравнению с 2016 годом на 17 процентных пунктов. Снижение произошло за счет увеличения числа затруднившихся ответить (с 10% до 24%) и тех, кто считает, что церковь оказывает "слишком много" или "немного больше влияния, чем необходимо" (23% против 17% в 2016 году). Доля респондентов, считающих влияние церкви на политику "недостаточным", составляет 14% (в 2016 году — 16%)", — говорится в сообщении.
В ходе опроса социологи также поинтересовались отношением россиян к представителям различных конфессий и выяснили, что в обществе сохраняется традиционно положительно отношение к православию, а восприятие людей иных религий за последние несколько лет в целом не изменилось.
Так, абсолютное большинство россиян (92%) относятся к православным с уважением и доброжелательностью (93% в 2013 году). Три четверти опрошенных относятся к католикам положительно (74% и 75% в 2013 году), каждый десятый — с противоречивыми чувствами (10% и 9% ранее). К протестантам с уважением относятся две трети россиян (61% и 62% в 2013 году), с противоречивыми чувствами — 14%, с неприязнью, опасениями — 7%.
Более половины россиян с уважением и доброжелательностью относятся к атеистам,12% респондентов испытывают в их адрес противоречивые чувства, еще 8% воспринимают их негативно. Социологи отмечают, что продолжается увеличение доли тех, кто считает себя верующим или "в какой-то мере религиозным": за три года с 35% до 53%. Треть россиян называют себя "не слишком религиозными" (33%). При этом с 2014 года резко сократилось число атеистов — с 26% до 13%.
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