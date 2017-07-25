В России назрела проблема высокой смертности мужчин, на государственном уровне пора разработать программу спасения сильного пола. О такой необходимости высказался депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Герасименко на пресс-конференции для алтайских журналистов в понедельник, 24 июля.
Смертность мужчин трудоспособного возраста в России в 4-5 раз выше, чем в Европе, рассказал Николай Герасименко. Главные причины – алкоголь, наркотики, ожирение. ДТП – тоже частая причина, но чаще это все же заболевания, особенно систем кровообращения и онкология.
Депутат добавил, что сейчас в России нет никакой государственной программы по снижению смертности именно мужчин, хотя о ней пора задуматься.
Эта проблема в России называется уже не смертностью населения трудоспособного возраста, а сверхсмертностью, в первую очередь мужчин.
Кстати, депутат Госдумы (не от Алтайского края) Николай Говорин внес законопроект о принудительном лечении алкоголиков, который касается, прежде всего, сильного пола. По его данным, в России до 40 процентов мужчин не доживают до пенсионного возраста.
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Еще одна актуальная проблема — снижение рождаемости. По словам еще одного депутата Госдумы от Алтая, врача со стажем Валерия Елыкомова, Россия начнет падать в новую демографическую яму уже в этом году.
Комментарии
Алкоголизм? Так это как правило возникает от безделья, или от низкого уровня жизни. Будет развитая экономика, будут рабочие места с достойной оплатой труда и алкоголизм снизится в десятки раз.
Наркомания? Имеет те же корни, что и алкоголизм. Мало того у нас наркотики запрещены, а у нас их можно без труда купить.
Ожирение? Так это из-за низкого дохода. На здоровую пищу денег не хватает. Да и качество продуктов - говно.
ДТП? Так ГИБДД совсем не работает. Люди привыкли ездить как попало, а не по правилам.
Так зачем нам какая-то особая программа? Просто нужно чтобы страна развивалась, рос уровень благосостояния граждан, работали наркополиция, ГИБДД, и здравоохранение.
А хреначасовой рабочий день, низкая зарплата, бесправность работника, давящие кредиты, у особоодаренных еще переживания за СШП и Хохляндию как влияют на здоровье?
Да ну на!? Медвепутин сказал что продолжительность жизни 73 года и с каждым часом увеличивается.