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Житель Камня-на-Оби приговорен к четырем годам колонии особого режима за разбойное нападение на таксиста, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
В надзорном ведомстве уточняют, что злоумышленник совершил преступление, будучи нетрезвым. Он возвращался домой из гостей. Во время поездки на такси у пассажира возник конфликт с водителем, который предложил ему рассчитаться за поездку до ее завершения.
После того, как машина подъехала к указанному адресу, злоумышленник достал нож и потребовал от шофера деньги. У водителя он отобрал 1300 рублей.
На суде обвиняемый заявил, что водитель сам отдал ему эти деньги в знак примирения, поскольку был не прав, потребовав предварительной оплаты проезда.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, а с момента его последнего освобождения из колонии не прошло и трех месяцев, как он совершил новое злодеяние.
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