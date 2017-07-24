Журнал Forbes представил список самых выгодных франшиз в России за 2017 год.
На первом месте расположилась "Лабораторная служба Хеликс". Идея проекта принадлежит выпускнику биофака СПбГУ Юрию Андрейчуку. С 1998 года он занимался разработкой новых видов вакцин, а позже открыл небольшую лабораторию "Хеликс". Первая франшиза была продана в Петербурге в 2007 году. Сегодня "лабораторная служба Хеликс" - это более 250 центров по всей России. Франшиза представлена в пяти вариантах с разным стартовым капиталом: открыть центр с нуля стоит 700 000 рублей, для владельцев действующих клиник инвестиции составят около 150 000 рублей. "Хеликс" обещает потенциальным франчайзи бесплатное обучение и дополнительный доход от врачебных услуг.
На второе место поднялся "Слетать.ру". С 2010 года интернет-гипермаркет "Слетать.ру" занимается подбором туров и предоставляет площадку для размещения предложений туристическим компаниям. В группу компаний также входят центр бронирования и IT-компания, разрабатывающая сервисы для туроператоров. В октябре 2014 года "Слетать.ру" начал строить франчайзинговую сеть. У компании одно собственное агентство в Санкт-Петербурге и 377 франчайзинговых точек в России от Калининграда до Хабаровска, 139 из них работают в Москве и Московской области. В год каждое агентство продает путевки на 29 млн рублей.
На третьем месте оказался новичок рейтинга - IQ007. Первая школа скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей и взрослых IQ007 открылась в 2009 году в Златоусте. Систему франчайзинга владельцы школы запустили в 2013 году. Компания обещает франчайзи помощь в поиске помещения, ведении документооборота и планировании рекламных кампаний, а также берет на себя интернет-маркетинг в регионе партнера. Паушальный взнос для города с населением от 500 000 до 1 млн человек составляет около 600 000 рублей, выручка такого центра - около 540 000 рублей. Сегодня у IQ007 почти 250 филиалов в 136 городах России и ближнего зарубежья.
Четвертое место занял Unibrait. Компания, созданная в Новосибирске, поставляет оборудование и компоненты для нанесения долговременного зеркального покрытия на изделия из любых материалов: от автомобильных дисков до рекламных щитов. У компании пять франчайзинговых предложений на каждую из собственных разработок. Самое дешевое - Unibrait Iron, позволяющее наносить на поверхность железо, обойдется покупателю франшизы в 150 000 рублей. Чтобы не допускать конкуренции, компания ограничивает число франчайзи: до пяти в одном городе. Выплата роялти начинается с пятого месяца работы.
Пятое место - Samura. Компанию "Самура Рус" - продавца стальных и керамических японских ножей - создал Алексей Яковлев. Качественные ножи, изготовленные на заказ, он решил продвигать в среднем ценовом сегменте, чтобы заинтересовать кулинаров-любителей. Для продвижения продукции франчайзи используются рекламные кампании на телевидении - ножи представлены в передачах вроде "Едим дома" и "Смак". Инвестиции во франшизу Samura - это затраты на оборудование торговой точки и закупку стартовой партии ножей. Паушальный взнос и роялти отсутствуют, ножи франчайзи могут продавать с наценкой 95–120%.
В топ-10 также входят СДЭК, GrossHaus, Tea Funny, "Миэль" и мастерская кухонной мебели "Едим дома!".
Всего издание включило в рейтинг 25 франшиз.
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