Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) провели региональный анализ выдачи новых банковских кредитов заемщикам в зависимости от их кредитной истории и платежной дисциплины по уже имеющимся открытым обязательствам на основе данных о 78 млн граждан, информация о которых хранится в Бюро.
90% всех заемщиков, получивших банковские кредиты в 2017 году, имели хорошую кредитную историю, то есть не допускали просрочек свыше 30 дней за последние 3 года. 10% заемщиков, получивших кредит в 2017 году, имели в своей кредитной истории записи о просрочках свыше 30 дней, из них 6% допускали просрочки 90 и более дней.
Чаще всего заемщиков с историческими просрочками кредитовали банки в Республике Алтай, где доля заемщиков, получивших кредит с не очень хорошей кредитной историей, составила 17%, из них доля заемщиков с просрочками 90+ составила 10%. Аналогичный показатель по доле заемщиков с просрочками 90+ отмечается и в Свердловской области.
Также лояльными к заемщикам с не очень хорошей кредитной историей были банки в Калмыкии, Ингушетии, Тыве, Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецком автономном округе. Доля заемщиков с историческими просрочками более 30 дней составила в этих регионах 15-16%.
Реже всего заемщиков с плохой кредитной историей кредитовали банки в Курской, Орловской и Тамбовской областях. Доля новых заемщиков с историческими просрочками 30+ составила там 7%, доля заемщиков с просрочкой 90+ составила 3-4%.
Наиболее лояльными к должникам с непогашенной просрочкой по ранее открытым обязательствам на момент получения кредита были банки в Калмыкии, Республике Алтай, Свердловской области, Крыму, Бурятии и на Камчатке. От 6% до 7% заемщиков, получивших там новый кредит, имели непогашенную просрочку более 30 дней по уже открытым кредитам. Из них от 5% до 6% не платили по своим имеющимся кредитам 90 и более дней.
Самые "строгие" банки - в Тульской, Рязанской, Тверской, Калининградской и Курской областях. Там доля заемщиков, получивших кредит при наличии текущей просрочки более 30 дней, не превышает 2%.
В целом по России только 4% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 году, имеют просрочки свыше 30 дней по уже открытым кредитам, из них 3% имеют непогашенную просрочку 90 и более дней.
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