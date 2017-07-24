Аналитическое агентство Focus2move составило рейтинг десяти самых популярных кроссоверов, сообщает VistaNews.
Первое место среди кроссоверов заняла Honda CR-V, которая сохранила и укрепила свои позиции. Всего их было продано 334 269, что на 10% больше предыдущего аналогичного периода.
На втором месте обосновалась Toyota RAV4, которую купили 308 354 раза – небольшой рост в 7,2%. На третье место стремительно вырвался Volkswagen Tiguan — за пять месяцев он перескочил на три строки и набрал 277 706 продаж (на 43,1% больше).
Четвертое место занял Hyundai Tucson, который на 10% упал в популярности — за январь-май 2017 года его купили 223 321 раз. Пятое место показало значительный рост — Nissan Quashqai перепрыгнул две строки рейтинга за счет подъема уровня реализации на 17,3% (до 210 502 штук).
Шестое место занял Haval H6 (191 672 единицы, на 5,5% меньше). Седьмое отдали Nissan Rogue (180 494 покупки, стремительный рост на 33,1%). С четвертого на восьмое место упал Kia Sportage (174 012 покупок, спад на 20,1%).
На девятое место попала Mazda CX-5 (160 245 штук, рост на 11%), которая ранее занимала 12-е место.
Топ-10 закрыл Nissan X-Trail (158 799 покупок и спад на 4,5%).
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