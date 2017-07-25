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Аномальную жару, дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 25 июля, сообщает региональный Гидрометцентр.
Осадки ожидаются в отдельных районах края, утром местами туман. Температура воздуха составит +27…+32 градуса.
Ветер ожидается юго-восточный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду с усилением до 13-18 метров.
В Барнауле возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +27…+29 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров.
Напомним, что до конца рабочей недели в Алтайском крае действует штормовое предупреждение, объявленное в связи с аномально жаркой погодой.
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