Фото: avito.ru
Коттедж площадью 210 квадратных метров и гостевой дом площадью 60 квадратов продают в барнаульском поселке Спутник за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на участке в 13 соток. Основной дом имеет два этажа и цокольный уровень.
"Евроремонт в классическом стиле. Центральная канализация. Все коммуникации. На цокольном этаже теплый пол, бильярд, зал для тренажеров. В доме имеется два гаража, каждый на две машины", — отмечается в объявлении.
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Что касается гостевого дома, то здесь есть большая кухня-столовая, комната отдыха, топочная, санузел, душевая кабина, сауна.
Кроме того, имеется баня, построенная на 50%.
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Классика в стиле ампир.