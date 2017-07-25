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Коттедж и гостевой дом продают в барнаульском поселке за 10 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье расположено на участке в 13 соток в поселке Спутник

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 210 квадратных метров и гостевой дом площадью 60 квадратов продают в барнаульском поселке Спутник за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на участке в 13 соток. Основной дом имеет два этажа и цокольный уровень.

"Евроремонт в классическом стиле. Центральная канализация. Все коммуникации. На цокольном этаже теплый пол, бильярд, зал для тренажеров. В доме имеется два гаража, каждый на две машины", — отмечается в объявлении.

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Что касается гостевого дома, то здесь есть  большая кухня-столовая, комната отдыха, топочная, санузел, душевая кабина, сауна.

Кроме того, имеется баня, построенная на 50%.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.07.2017 07:18
- гость -

Классика в стиле ампир.

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