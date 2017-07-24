Мать барнаульского второклассника подала в суд на школу за унижение ребенка учителем, сообщает телеканал " Наши новости ".
Женщина уверяет, что ее сына унижал классный руководитель, после чего у ребенка начались серьезные проблемы со здоровьем.
В доказательство потерпевшие приводят аудиозапись разговора школьника с учителем, где слышны оскорбления не только в адрес ребенка, но и его матери.
Как сообщается, претензии к ребенку начались, когда его семья отказалась сдавать 3500 рублей на шкаф-купе, а после и на подарочный сертификат для педагога в ювелирном магазине.
"Вынуждая родителей сдавать деньги, учительница даже посадила Ваню за старую парту, из которой торчали занозы", — говорится в сюжете.
Со стороны школы утверждается, что мать не выполняет родительские обязанности.
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