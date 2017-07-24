Бийским городским судом в отношении сотрудницы банка вынесен приговор за совершение мошенничества в крупном размере, сообщается на сайте алтайской прокуратуры.
Как пояснила помощник прокурора Бийска Татьяна Лысенко, в марте 2016 года осужденная, находясь на своем рабочем месте, путем просмотра информации о счетах и вкладах в программе АС "Филиал Сбербанк" увидела на счете, оформленном на имя 86-летнего жителя Бийска, наличие денежных средств в крупной сумме, которые решила похитить.
"С этой целью она оформила банковскую карту Маэстро Моментум на имя потерпевшего, затем перевела со счета-вклада 260 тыс. рублей, которые в течение нескольких дней сняла при помощи банкомата и потратила на собственные нужды, чем причинила ПАО "Сбербанк" материальный ущерб в крупном размере, а потерпевшему бийчанину – моральный вред", — говорится в сообщении.
Вину осужденная признала в полном объеме. Суду она пояснила, что преступление совершила в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку оформила на свое имя несколько кредитных договоров, но, имея на иждивении малолетних детей, не смогла вносить ежемесячные платежи, поскольку осталась без финансовой поддержки мужа.
В ходе рассмотрения дела ПАО "Сбербанк" на счет потерпевшего в полном объеме были переведены похищенные денежные средства, а с бывшей сотрудницей, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, заключено мировое соглашение о предоставлении рассрочки в возмещении ущерба.
Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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