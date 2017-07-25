Фото: Вести22
Приговор, вынесенный бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову, обжалует его адвокат Андрей Лихторович, сообщают " Наши новости " со ссылкой на слова самого юриста.
Подробности относительно позиции стороны защиты на вердикт адвокат обещал сообщить после приезда в город.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что в суд первой инстанции жалобы на приговор Денисову не поступали ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения. В прокуратуре нам сообщили, что изучают решение суда и обозначат свою позицию позже.
Напомним, 18 июля суд признал Юрия Денисова виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его за получение взяток, сопряженных с вымогательством, к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
Жена бывшего вице-губернатора Татьяна Денисова за посредничество в преступной схеме была приговорена к пяти годам и одному месяцу условного срока.
Также оба фигуранта обязаны выплатить штрафы в размере 4,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей.
Комментарии