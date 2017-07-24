Прокуратурой Рубцовска направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, похитившего посредством сети Интернет более 170 тысяч рублей, сообщается на сайте алтайской прокуратуры.
20-летний житель Рубцовска обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
Как пояснил помощник прокурора Рубцовска Данил Антонов, обвиняемый с целью хищения денежных средств опубликовал в интернете на сайте одной из социальных сетей информацию об оказании помощи в оформлении кредитов. С целью обмана пользователей местный житель разместил на странице копии документов микрофинансовой организации, где он якобы являлся учредителем, положительные отзывы клиентов.
"В ходе общения с потерпевшими мужчина сообщил последним данные банковской карты, посредством которой необходимо оплатить услуги. Будучи введенными в заблуждение, пользователи сайта перечислили обвиняемому денежные средства на общую сумму более 170 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.
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