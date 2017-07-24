Европейские ученые пришли к выводу, что в привычных продуктах питания, таких как картофель, рожь и пшеница, содержится вызывающий рак канцероген акриламид, сообщает RT.
"В последние годы в исследованиях европейских ученых было показано, что акриламид в значительных количествах содержится в продуктах питания и напитках, приготовленных при температуре 120 °С и выше из картофеля, пшеницы, ржи, овса, ячменя и кофе", — рассказал эксперт ООН по химической безопасности, вице-президент РАЕН, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Петросян.
В результате многочисленных экспертиз было выявлено, что акриламид образуется при взаимодействии аспарагиновой кислоты с некоторыми сахарами.
Президент Европейского совета Дональд Туск планирует подписать документ, согласно которому европейцев призовут перейти от содержащих акриламид продуктов на азиатский рис и южноамериканскую кукурузу.
Ранее сообщалось, что употребление виноградных косточек может существенно помочь в вопросе предотвращения онкологии и при этом не несет никакого вреда для организма человека. Они также могут рассматриваться в качестве эффективного дополнения к умеренному воздействию химиотерапией.
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