На официальном сайте американской группы Linkin Park появилось первое сообщение после смерти лидера команды Честера Беннингтона.
"Дорогой Честер. Наши сердца разбиты. Горе и отрицание все по-прежнему сохраняются в нашей семье. Ты затронул столько жизней, быть может, даже больше, чем ты понимал", — говорится в сообщении.
Группа пишет, что в последние несколько дней они увидели и ощутили большую поддержку и любовь со всего мира.
"Талинда и семья очень ценят это и хотят, чтобы мир знал, что ты был самым лучшим мужем, сыном и отцом. Семья никогда больше не будет целой без тебя", — говорится в сообщении.
Пока неизвестно, какой путь ожидает группу в будущем, но, как сообщается, жизнь каждого из команды стала лучше благодаря Честеру.
"Благодарим тебя за этот дар. Мы любим тебя и очень скучаем. Мы снова увидимся", — говорится в конце сообщения.
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