Индустриальный район Барнаула – самый густонаселенный в краевой столице. Тут проживает порядка 180 тысяч человек, и поэтому здесь наиболее остро стоят проблемы социальной сферы. В частности, ощущается нехватка учреждений образования. Поэтому новость о скором запуске новой современной школы на 550 учеников в квартале 2034 "Дружный" местные жители восприняли с большой радостью.

Это стало возможным благодаря успешному участию Алтайского края в конкурсном отборе государственных программ регионов, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, для предоставления субсидий из федерального бюджета. Из федеральной казны на строительство школы в "Дружном" Алтайскому краю было выделено более 327 миллионов рублей.

Новый "дом знаний" возводят за старой "Лентой" по типовому проекту. Так же, как и в квартале 2001, образовательное заведение будет включать в себя не только просторные учебные классы, оснащенные лучшим оборудованием, но и бассейн с двумя чашами, два спортзала, современную баскетбольную, волейбольную площадки, футбольное поле, беговые дорожки. Все это позволит организовать занятия в школе в одну смену и выполнить план по количеству уроков физкультуры. Также за счет открытия новой школы на занятия в одну смену смогут перейти школа №114 и лицей №101.

В новой школе будут созданы все условия для обучения детей с ограниченными возможностями. Тактильные полосы подскажут путь следования для ребят, у которых есть проблемы со зрением. Для маломобильных школьников на лестничных площадках предусмотрены дополнительные поручни и будет работать подъемник. Также проект предполагает наличие специальных перегородок и упоров в санузлах.

Работы начались здесь в октябре 2016 года, и на данный момент школа уже готова на 80%. Как отметил начальник строительного участка ООО "Жилищная инициатива" Сергей Моисеев, завершено строительство коробки здания, кровельные работы. В настоящее время идет чистовая отделка и параллельно осуществляется прокладка инженерной инфраструктуры. Также завозится и монтируется оборудование, корпусная мебель.

По проекту объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года, но строители и руководство школы прикладывают все усилия, чтобы это произошло как можно раньше. В идеале планируют успеть к 1 сентября, правда, большие коррективы в эти благородные планы внесла погода. И часть работ, в том числе по благоустройству территории и обустройству спортивной площадки, пока не удается завершить из-за обильных дождей.

"Важно в столь сжатые сроки выполнить работы качественно. Безопасность и комфорт превыше всего. Предварительно по спискам нашими учениками уже готовы стать 542 человека. Набрано шесть первых классов – это 165 человек. Каждый вторник и четверг мы ведем личный прием родителей на базе школы №114. А вопросов у них пока остается много: когда откроется школа, какая готовность на данный момент, какая будет форма и учебники, набран ли штат педагогов", — рассказал молодой директор школы Евгений Ласица.

В продолжение разговора руководитель новой школы добавил, что на данный момент у них наблюдается только дефицит учителей физики и информатики. После того, как штат будет укомплектован и будет запущена школа, директор готов заняться организацией допобразования в стенах учреждения.

Кстати, рядом со школой уже функционирует детский сад "Маленькая страна", и, как отметил министр образования Алтайского края Александр Жидких, не исключено, что в скором времени тут появится новый образовательный кластер.

"В образовательный кластер на территории микрорайона могут входить учреждения дошкольного образования, учреждения общего образования и дополнительного образования. И к этой модели мы стремимся в Барнауле. Учитывая, что вся застройка ведется компактными микрорайонами, это вполне возможно", — отметил министр.

Подчеркнем, реализация таких задумок стала возможной во многом благодаря реализации госпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016 – 2025 годы. Из краевого и местных бюджетов на ее финансирование планируется направить более 10 млрд рублей. В рамках программы до 2025 года планируется построить 28 новых школ, 84 пристройки, выполнить капитальный ремонт в 156 школах. В результате все учащиеся будут обучаться в одну смену, 100% учеников из зданий школ с износом 50% и выше перейдут в новые школы. Будет создано 163,9 тыс. новых мест.

"В ближайшие 10 лет нам предстоит изменить лицо алтайского образования. В прошлом году мы капитально отремонтировали 21 школу, построили новую школу в квартале 2001. Сегодня государство вкладывает колоссальные средства в создание новых мест в образовательных учреждениях. Чтобы продолжать участвовать в федеральной программе, необходимо каждый год доказывать эффективность введенных объектов. И конкуренция становится все серьезнее. Но мы, депутаты разных уровней и правительство Алтайского края, сделаем все необходимое, чтобы получить эти средства", — заключил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.