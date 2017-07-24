Центр гражданской защиты города Тольятти получил письмо от ГИБДД. По данным камеры, зафиксировавшей скорость старенькой служебной "Нивы", водитель гнал на автомобиле со скоростью до 206 км/ч. В итоге это позволило ему прибыть на место пожара за две минуты до его начала.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель Центра Андрей Дербенев.
"Сначала я долго смеялся за то, что наши десятилетние машинки (обычно больше 120 ездить не могут) сделали над собой усилие, и случилось чудо! Второй раз я смеялся, когда при проведении внутреннего расследования получил рапорт от водителя, который отрабатывал этот вызов!" - написал Дербенев.
"Я, спасатель Желнов В.А., 27.06.2017г в 11:40 получил вызов от оперативного дежурного о возгорании квартиры по адресу ул. Чапаева, д.149. Поняв, что это срочный вызов, я принял меры для наибыстрейшего прибытия к месту пожара. Для стартового ускорения автомобиля ВИС 23461 г/н Н306 ХР 163 зацепил с помощью веревки затурбированный ГАЗ 33081. На скорости 160 км/ч я от него отцепился и включил 5–ю передачу. Пролетая мимо ул. Родины, д.52 со скоростью 206 км/ч, я издал 2 предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили. Пожарные, натянув рукав поперек дороги, приготовились к встрече со мной. Благодаря слаженным действиям пожарного караула 11-й части нам удалось остановить гоночный автомобиль на базе НИВЫ. Прошу меня не наказывать, так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты до начала пожара".
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