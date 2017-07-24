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"Нива" спасателей разогналась до 206 км/ч и приехала за 2 минуты до пожара

, ИА "Амител"
Особенно порадовала объяснительная водителя старенького автомобиля

Центр гражданской защиты города Тольятти получил письмо от ГИБДД. По данным камеры, зафиксировавшей скорость старенькой служебной "Нивы", водитель гнал на автомобиле со скоростью до 206 км/ч. В итоге это позволило ему прибыть на место пожара за две минуты до его начала.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель Центра Андрей Дербенев.

"Сначала я долго смеялся за то, что наши десятилетние машинки (обычно больше 120 ездить не могут) сделали над собой усилие, и случилось чудо! Второй раз я смеялся, когда при проведении внутреннего расследования получил рапорт от водителя, который отрабатывал этот вызов!" - написал Дербенев.

"Я, спасатель Желнов В.А., 27.06.2017г в 11:40 получил вызов от оперативного дежурного о возгорании квартиры по адресу ул. Чапаева, д.149. Поняв, что это срочный вызов, я принял меры для наибыстрейшего прибытия к месту пожара. Для стартового ускорения автомобиля ВИС 23461 г/н Н306 ХР 163 зацепил с помощью веревки затурбированный ГАЗ 33081. На скорости 160 км/ч я от него отцепился и включил 5–ю передачу. Пролетая мимо ул. Родины, д.52 со скоростью 206 км/ч, я издал 2 предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили. Пожарные, натянув рукав поперек дороги, приготовились к встрече со мной. Благодаря слаженным действиям пожарного караула 11-й части нам удалось остановить гоночный автомобиль на базе НИВЫ. Прошу меня не наказывать, так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты до начала пожара".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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