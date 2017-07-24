Супруги в Москве попытались вывезти в детской коляске из супермаркета украденную колбасу и шампунь, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась сотрудница службы безопасности магазина, расположенного на улице Никитина в поселении Московский Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).
"Супруги незаметно похитили четыре батона колбасы, бальзам и шампунь для волос, а затем сложили товар в детскую коляску и попытались миновать кассу, но обман заметили охранники", — сообщил собеседник агентства.
В итоге злоумышленников задержали. Ими оказалась семейная пара безработных москвичей 34 и 36 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, с обоих подозреваемых взята подписка о невыезде.
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