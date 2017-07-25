Строительство еще двух типовых школ начнется в Барнауле в 2017 году. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких. Каждое из этих образовательных учреждений рассчитано на 550 человек. Благодаря их строительству удастся разгрузить школу №121.
"Новые школы появятся в кварталах 2006а и 2008, по левую сторону от Павловского тракта. Они будут выполнены по типовому проекту, по которому сейчас идет строительство школы №133 в микрорайоне "Дружный", — сообщил министр.
Отметим, что строительство по модельному проекту избавляет регион от необходимости каждый раз разрабатывать проектную документацию. Оба проекта уже прошли привязку к местности, и сейчас документация находится на государственной экспертизе. После этого будут определены подрядчики и начнутся работы.
В новых типовых школах будут построены бассейны, появятся два спортзала, современные площадки. Все это позволит организовать занятия в школе в одну смену.
Комментарии