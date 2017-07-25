Взрыв метана произошел в шахте в Кемеровской области

Взрыв метана произошел на шахте "Анжерская Южная" в Кемеровской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы региона.
"Под завалами находятся люди, проводится эвакуация шахты", — сказал собеседник агентства, не приведя сведений о пострадавших.
Тем временем в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что самостоятельно из забоя эвакуировались 79 человек, информации по пострадавшим пока нет. На месте происшествия работают два отряда спасателей.
Комментарии