Нормальным людям в США непросто существовать в условиях "параноидального увлечения русофобией" в Штатах, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав", сообщает "Интерфакс".
"Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта , который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела", — сказал Лавров.
"Нормальным людям там непросто", — отметил министр.
Он добавил, что "даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу". "Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно. Наверно, многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это ненормально и каким-то образом должно прекратиться, — отметил министр. — К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать. Важно, чтобы "вышел пар" из этой кампании".
"Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется, хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено", — подчеркнул он.
По словам Лаврова, "все, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, "высосано из пальца".
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