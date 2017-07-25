Зятю Трампа предложили подписать российский флаг

Старшему советнику и зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру предложили подписать государственный флаг России, когда тот выходил с заседания сенатского комитета по разведке, сообщает LIFE со ссылкой на NBC.
"Подпиши мой российский флаг, пожалуйста!" — крикнул неизвестный мужчина из толпы. Однако охрана помешала Кушнеру выполнить просьбу.
Ранее Кушнер вновь заверил Сенат США в том, что у него не было никаких "ненадлежащих контактов" с Россией.
WATCH: A man asks Jared Kushner to sign a Russian flag as he exits meeting with Senate Intel Committee staff pic.twitter.com/ZgZ7UjdXSU— NBC News (@NBCNews) 24 июля 2017 г.
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