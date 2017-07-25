Осужденные в колонии №5 в Нижнем Тагиле устроили голодовку: в частности, некоторые требуют, чтобы к нему по очереди пускали нескольких его жен, а другой пытается добиться разрешения на телефонные разговоры на английском языке, сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ ФСИН по Свердловской области Александра Левченко.
Группа осужденных из 15 человек отказалась от приема пищи. Левчекно отметил, что голодовку заключенные объявили еще 19 июля, и с тех пор не выходят на завтрак, обед и ужин.
Но, как отмечается, некоторые осужденные все же питаются, в частности продуктами из передач. Трое участников акции демонстративно нанесли себе порезы. За состоянием осужденных наблюдают врачи. С участниками акции работают психологи.
По словам Левченко, осужденные таким образом требуют сменить руководство колонии, ослабить режим, получить какие-то преференции и льготы, которые не соответствуют режиму этой колонии.
"Есть и экзотические требования. Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них есть один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено", — сказал Левченко.
Есть гражданин, которому не дают на иностранном языке разговаривать по телефону. Левченко напомнил, что говорить в колонии разрешено только на русском языке, чтобы контролировать влияние криминальных авторитетов.
Левченко подчеркнул, что это колония строгого режима, в которой содержатся "расчленители, убийцы, педофилы". Поэтому ослабление режима в ней не предусмотрено.
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