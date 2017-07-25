Вторник, 25 Июль, 06:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,66
€ 69,47
Brent
$ 51,5
18°
Обь
255см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Участник голодовки в уральской колонии потребовал себе гарем

, ИА "Амител"
Есть гражданин, которому не дают на иностранном языке разговаривать по телефону

Фото: Chel.kp.ru

Осужденные в колонии №5 в Нижнем Тагиле устроили голодовку: в частности, некоторые требуют, чтобы к нему по очереди пускали нескольких его жен, а другой пытается добиться разрешения на телефонные разговоры на английском языке, сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ ФСИН по Свердловской области Александра Левченко.

Группа осужденных из 15 человек отказалась от приема пищи. Левчекно отметил, что голодовку заключенные объявили еще 19 июля, и с тех пор не выходят на завтрак, обед и ужин.

Но, как отмечается, некоторые осужденные все же питаются, в частности продуктами из передач. Трое участников акции демонстративно нанесли себе порезы. За состоянием осужденных наблюдают врачи. С участниками акции работают психологи.

По словам Левченко, осужденные таким образом требуют сменить руководство колонии, ослабить режим, получить какие-то преференции и льготы, которые не соответствуют режиму этой колонии.

"Есть и экзотические требования. Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них есть один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено", — сказал Левченко.

Есть гражданин, которому не дают на иностранном языке разговаривать по телефону. Левченко напомнил, что говорить в колонии разрешено только на русском языке, чтобы контролировать влияние криминальных авторитетов.

Левченко подчеркнул, что это колония строгого режима, в которой содержатся "расчленители, убийцы, педофилы". Поэтому ослабление режима в ней не предусмотрено.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
06:01
Стройка в разгаре: что будет сделано в 2017 году на курорте "Белокуриха-2" 0
05:01
Участник голодовки в уральской колонии потребовал себе гарем 0
04:08
Зятю Трампа предложили подписать российский флаг 0
03:04
Лавров обвинил американских политиков в "параноидальной русофобии" 0
02:40
Фанаты Linkin Park в Барнауле почтили память погибшего Честера Беннингтона 0
01:01
Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Сочи 0
00:51
Взрыв метана произошел в шахте в Кемеровской области 0
23:38
Российские туристы застряли на Пхукете из-за трещины на стекле самолета 0
23:26
Супруги пытались вывезти в детской коляске украденную в магазине колбасу 0
23:08
"Нива" спасателей разогналась до 206 км/ч и приехала за 2 минуты до пожара 0
22:45
Linkin Park опубликовала первое официальное сообщение после гибели Честера 0
22:28
Ученые обнаружили: картошка, пшеница, рожь, ячмень и кофе вызывают рак 0
22:02
Житель Рубцовска заманивал людей на микрокредиты и похищал их деньги 0
21:42
Реакция Поклонской: позиция РПЦ по "Матильде" изложена у нее в бумагах 0
21:22
Сотрудницу "Сбербанка" в Бийске осудили за мошенничество с деньгами дедушки 0
21:02
Мать второклассника в Барнауле подала в суд за унижение ребенка учителем 0
20:45
Рейтинг десяти самых популярных кроссоверов 0
20:26
Банки в Республике Алтай чаще всего кредитуют заемщиков с плохой историей 0
20:01
Forbes: самые выгодные франшизы в России в 2017 году 0
19:48
Заплыв с акулой и камеры на Павловском тракте: обзор соцсетей 0
19:34
Бывший зек на Алтае приговорен к особому режиму за нападение на таксиста 0
19:27
Число атеистов в России уменьшилось в два раза за три года 1
19:02
Коротко о главном: курортный сбор, кадровый голод на почте и Шукшинские дни
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 июля
18:44
Самолет Махачкала — Санкт-Петербург приземлился в Москве из-за курильщика 0
18:19
Барнаул оказался в середине рейтинга самых теплых городов России 0
18:03
Визит Николаса Кейджа в Казахстан превратился в популярный мем в интернете 0
17:47
Мужчина и женщина погибли в Алтайском крае после ударов током 2
17:33
Следком возбудил дело после смерти четырехлетней девочки в Бийске 0
17:20
Владимира Ткаченко задержали в Барнауле по делу об избиении дочери 16
17:13
Полиция сообщила подробности ДТП с участием авто, влетевшего в дом на Алтае 0
17:04
По 30 рублей с человека: названа сумма курортного сбора в Алтайском крае 7
16:52
Минздрав одобрил запрет на продажу алкоголя в мелкой таре в супермаркетах 6
16:40
Рубцовск имеет потенциал для развития — депутат Госдумы Герасименко 18
16:32
Названа новая сумма расходов на свадьбу дочери судьи в Краснодаре 12
16:21
Чудики на родине Шукшина: мотоцикл на дыбах въехал в машину в Сростках 1
16:12
Пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле 2 секунды в заплыве на 100 метров 5
16:03
Более 10 тысяч человек пострадали от клещей в Алтайском крае 0
15:48
Алтайские заводы организуют автопробег, чтобы рассказать о пользе молока 2
15:32
Сотрудник ФСИН выпал с 17-го этажа здания Минюста в Москве 1
15:22
Каменский избирком вернулся к работе после "массового исхода" его членов 1
15:16
Град уничтожил в Алтайском крае урожай на десятки миллионов рублей 4
15:08
Зарплаты алтайских ученых оказались одними из самых низких в Сибири 2
15:00
Российский производитель матрасов получил международное признание 0
14:53
Автомобиль сбил женщину в Барнауле и скрылся с места аварии 2
14:35
Очевидцы: камеру для фиксации нарушений устанавливают на Павловском тракте 14
14:24
В Камне-на-Оби затопило квартиры в домах, где ремонтируют кровлю 3
14:15
Барнаульцам будут сообщать об отключении воды через WhatsApp 3
14:07
РПЦ: церковь не должна заниматься оценкой фильма "Матильда" 1
13:50
Девочка-подросток погибла в Рубцовске после падения с девятого этажа 1
13:37
Семь самолетов совершили вынужденную посадку в Барнауле из-за тумана 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.