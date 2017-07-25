Юные экологи Алтайского края отправились утром во вторник, 25 июля, в детскую экологическую экспедицию "Начни с дома своего". Акция проходит уже в 20-й раз. Подробности сообщили в министерстве природы и экологических ресурсов.
В экспедицию отправились школьники из Барнаула, Третьяковского, Кулундинского, Панкрушихинского, Павловского, Заринского и других районов Алтайского края.
"Дети под руководством педагогов будут изучать особенности природы Сибири, посетят особо охраняемые природные территории, обсудят с учёными и сотрудниками природоохранных структур экологические проблемы регионов, узнают их историю", — уточнили в минприроды.
Стоит напомнить, что 2017 год объявлен Годом экологии в России, и Алтайский край в нем активно участвует.
Маршрут 2017 года как раз посвящен Году экологии. Он называется "Заповедная Сибирь – Заповедный Алтай" и пролегает по территории четырех регионов Сибири: Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области и Республика Алтай. Точки маршрута: Змеиногорск – Барнаул – Новосибирск – Кемерово – озеро Телецкое – Горно-Алтайск – Онгудай – Бийск – Барнаул – Змеиногорск.
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Экспедицию организовали общественное экологическое движение "Начни с дома своего" и редакция газеты "Природа Алтая" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты Алтайского края, издательского дома "Регион", Алтайского краевого детского экоцентра, коллег-журналистов.
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