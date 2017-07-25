Фото: vk.com/barneos22
Мужчина погиб при опрокидывании и взрыве бензовоза в Алтайском крае на дороге Алтайское — Ая.
Первоначально о трагическом ЧП, случившемся 24 июля, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Трасса Алтайское — Ая! Взорвался бензовоз! Со слов очевидцев: водителя нигде нет, предполагают, что погиб", — отметил автор заметки.
В краевой ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, водитель бензовоза МАЗ не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате произошло возгорание, огонь охватил машину. Водитель погиб на месте до приезда медиков.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.
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