Фото: om-saratov.ru
Возгорание трамвая произошло вечером 24 июля в Октябрьском районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре в вагоне трамвая поступили в 17:31. Уже в 17:40 возгорание было ликвидировано.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
ну вот еще одна самоликвидация чехословацкой техники, видимо не рассчитывали конструктора что в России их изобретение лет 100 будут эксплуатировать
на фото старинный КТМ. у нас таких давно нет.
> на фото старинный КТМ. у нас таких давно нет.
Видимо, фоток не было, и редакция решила взять фото с интернета. Подпись "om-saratov.ru" кагбэ намекает.
и стоит этот макет трамвая на газоне без колес