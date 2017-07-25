Вторник, 25 Июль, 11:30

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,66
€ 69,47
Brent
$ 51,5
24°
Обь
256см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Новый мост в Барнауле отмечает 20-летний юбилей с момента открытия

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Долгое время мост считался самым большим в Сибири

Фото: Amic.ru

Одна из визитных карточек Барнаула — новый мост — отмечает 25 июля 20-летний день рождения. Общая протяженность моста, который соединяет Центральный район города и правый берег Оби, составляет 940 метров. Мост состоит из семи пролетов, а его ширина составляет 32 метра.

Новый мост за эти 20 лет превратился в один из символов краевой столицы. После открытия он сразу стал одним из излюбленных мест для прогулок гостей и жителей города. Именно сейчас рядом с ним завершается строительство первой набережной в Барнауле, а в прошлом году была доделана современная лестница в Нагорном парке. Кажется, именно оттуда открывается самый великолепный вид на мост-красавец, который в темное время суток подсвечивается 600 световыми прожекторами.

Немаловажным является и транспортное назначение нового моста. Ежедневно через него проходит несколько десятков тысяч автомобилей, а объект соединяет Барнаул с такими городами, как Бийск, Новосибирск.

Решение о строительстве нового моста было принято в феврале 1985 года, когда в Барнауле с визитом находился первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев. Спроектировала мост инженер Татьяна Митькевич. Изначально рассматривали три варианта расположения моста. В первом варианте мост должен был находиться за пределами города в районе Гоньбы. Второй – как продолжение улицы Молодежной. Третий вариант – тот, который в итоге и удалось реализовать.

Строительство объекта, который на тот момент должен был стать крупнейшим мостом за Уралом, началось в конце 1980-х годов, но вскоре было заморожено. В мае 1992 года президент России Борис Ельцин в первый и в последний раз прилетел в краевую столицу и, стоя на берегу Оби, подписал указ и распоряжение о строительстве нового моста. Через пять лет, в 1997 году, состоялось его торжественное открытие. На нем присутствовали губернатор Алтайского края на тот момент Александр Суриков, глава города Владимир Баварин, председатель АКЗС Александр Назарчук. По мосту прошли сорок груженых машин, чтобы испытать его на прочность. Долгое время проезд через новый мост был платным, что не устраивало автомобилистов. В январе 2011 года губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление, которое отменяло сборы на объекте. Сегодня проезд по мосту абсолютно бесплатный.

Отметим, что сейчас в городе завершаются работы по проектированию объездной дороги и третьего моста через Обь. Уже известно, что мост будет состоять из 14 опор, а его общая длина составит 2,5 километра (в два раза длиннее действующего).

Материалы по теме

 

 

 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

25.07.2017 09:45
- гость -

столько фамилий, выделенных жирным шрифтом, что создается впечатление, будто мост построен на средства этих людей

0  0
25.07.2017 09:57
Гость

Ходила в народе молва, что за счет полигонщиков СП, лишив полигонщиков бесплатной покупки лекарств без рецепта, по предъявлению удостоверения СП гр Б (старшее поколение это должно помнить) и построили в Барнауле мост, ни этот ли мост был построен. Правда или нет, но что слышано , то и написано.

0  0
25.07.2017 10:39
- гость -

и, таки, я бы добавил слово "ниже"
будет понятно, что имеется в виду

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:29
Рисунок Трампа выставили на аукцион за девять тысяч долларов 0
11:11
Допрыгались: почему детские травматологи Барнаула против батута? 0
11:02
Алтайские аграрии приступили к уборочной кампании и продали уже все зерно 2
10:43
Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле? Опрос 15
10:30
Кто шьет экипировку для алтайских спортклубов и их болельщиков? 0
10:22
Алтайский госдумец Герасименко назвал оптимизацию больниц тупиковым путем 7
10:16
Что нельзя делать в парках Барнаула? 5
10:08
Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на чемпионате Европы по стрельбе 0
10:00
Уникальную технологию строительства частных домов представили в Барнауле 0
09:56
Следствие в Барнауле просит суд определить Владимира Ткаченко под стражу 34
09:37
Новый мост в Барнауле отмечает 20-летний юбилей с момента открытия 3
09:27
Фотоновости. Легковушка и грузовик столкнулись в центре Барнаула 1
09:17
Фотоновости. Загоревшийся трамвай в Барнауле тушили 10 человек 5
09:06
Бензовоз перевернулся и взорвался в Алтайском крае, водитель погиб 0
09:00
Как легко собрать ребенка в школу? 2
08:46
Фотоновости. Строительство новой школы на 550 мест завершается в Барнауле 7
08:34
Улицу Никитина перекрывают в центре Барнаула на полторы недели 1
08:30
Чем удивят организаторы автофестиваля Parkking 2017? 2
08:19
Адвокат бывшего вице-губернатора Юрия Денисова хочет опротестовать приговор 0
08:02
Кресты, печи, провода. Какой металл крадут на Алтае и что за это грозит? 2
07:53
Две типовые школы построят в Барнауле в кварталах 2006а и 2008 0
07:33
Тайны профессии: как работают следователи и криминалисты Алтайского края 7
07:24
Зачем сменили город на село? Признания молодых педагогов Алтайского края 9
07:03
Коттедж и гостевой дом продают в барнаульском поселке за 10 млн рублей 7
06:44
Берегите мужчин: алтайский думец предлагает заняться снижением смертности 15
06:23
Аномальная жара, грозы и град ждут жителей Алтайского края 25 июля 0
06:01
Стройка в разгаре: что будет сделано в 2017 году на курорте "Белокуриха-2" 1
05:01
Участник голодовки в уральской колонии потребовал себе гарем 1
04:08
Зятю Трампа предложили подписать российский флаг 0
03:04
Лавров обвинил американских политиков в "параноидальной русофобии" 0
02:40
Фанаты Linkin Park в Барнауле почтили память погибшего Честера Беннингтона 0
01:01
Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Сочи 0
00:51
Взрыв метана произошел в шахте в Кемеровской области 2
23:38
Российские туристы застряли на Пхукете из-за трещины на стекле самолета 1
23:26
Супруги пытались вывезти в детской коляске украденную в магазине колбасу 1
23:08
"Нива" спасателей разогналась до 206 км/ч и приехала за 2 минуты до пожара 1
22:45
Linkin Park опубликовала первое официальное сообщение после гибели Честера 0
22:28
Ученые обнаружили: картошка, пшеница, рожь, ячмень и кофе вызывают рак 2
22:02
Житель Рубцовска заманивал людей на микрокредиты и похищал их деньги 0
21:42
Реакция Поклонской: позиция РПЦ по "Матильде" изложена у нее в бумагах 4
21:22
Сотрудницу "Сбербанка" в Бийске осудили за мошенничество с деньгами дедушки 0
21:02
Мать второклассника в Барнауле подала в суд за унижение ребенка учителем 6
20:45
Рейтинг десяти самых популярных кроссоверов в мире 2
20:26
Банки в Республике Алтай чаще всего кредитуют заемщиков с плохой историей 1
20:01
Forbes: самые выгодные франшизы в России в 2017 году 0
19:48
Заплыв с акулой и камеры на Павловском тракте: обзор соцсетей 0
19:34
Бывший зек на Алтае приговорен к особому режиму за нападение на таксиста 0
19:27
Число атеистов в России уменьшилось в два раза за три года 1
19:02
Коротко о главном: курортный сбор, кадровый голод на почте и Шукшинские дни
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 июля
18:44
Самолет Махачкала — Санкт-Петербург приземлился в Москве из-за курильщика 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.