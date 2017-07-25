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Одна из визитных карточек Барнаула — новый мост — отмечает 25 июля 20-летний день рождения. Общая протяженность моста, который соединяет Центральный район города и правый берег Оби, составляет 940 метров. Мост состоит из семи пролетов, а его ширина составляет 32 метра.

Новый мост за эти 20 лет превратился в один из символов краевой столицы. После открытия он сразу стал одним из излюбленных мест для прогулок гостей и жителей города. Именно сейчас рядом с ним завершается строительство первой набережной в Барнауле, а в прошлом году была доделана современная лестница в Нагорном парке. Кажется, именно оттуда открывается самый великолепный вид на мост-красавец, который в темное время суток подсвечивается 600 световыми прожекторами.

Немаловажным является и транспортное назначение нового моста. Ежедневно через него проходит несколько десятков тысяч автомобилей, а объект соединяет Барнаул с такими городами, как Бийск, Новосибирск.

Решение о строительстве нового моста было принято в феврале 1985 года, когда в Барнауле с визитом находился первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев. Спроектировала мост инженер Татьяна Митькевич. Изначально рассматривали три варианта расположения моста. В первом варианте мост должен был находиться за пределами города в районе Гоньбы. Второй – как продолжение улицы Молодежной. Третий вариант – тот, который в итоге и удалось реализовать.

Строительство объекта, который на тот момент должен был стать крупнейшим мостом за Уралом, началось в конце 1980-х годов, но вскоре было заморожено. В мае 1992 года президент России Борис Ельцин в первый и в последний раз прилетел в краевую столицу и, стоя на берегу Оби, подписал указ и распоряжение о строительстве нового моста. Через пять лет, в 1997 году, состоялось его торжественное открытие. На нем присутствовали губернатор Алтайского края на тот момент Александр Суриков, глава города Владимир Баварин, председатель АКЗС Александр Назарчук. По мосту прошли сорок груженых машин, чтобы испытать его на прочность. Долгое время проезд через новый мост был платным, что не устраивало автомобилистов. В январе 2011 года губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление, которое отменяло сборы на объекте. Сегодня проезд по мосту абсолютно бесплатный.

Отметим, что сейчас в городе завершаются работы по проектированию объездной дороги и третьего моста через Обь. Уже известно, что мост будет состоять из 14 опор, а его общая длина составит 2,5 километра (в два раза длиннее действующего).