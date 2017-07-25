За последние пять лет в больницах России было сокращено 53 тысячи коек, закрыто более тысячи медорганизаций. Такие данные на пресс-конференции для алтайских журналистов привел депутат Госдумы от региона, заслуженный врач РФ Николай Герасименко.
"За последние 5 лет в России сокращено 53 тысячи коек. И это только данные по 46 регионам страны. Закрыты 484 самостоятельных медорганизации и 583 структурных, в том числе ФАПы, участковые и амбулаторные подразделения", — сообщил депутат.
По его мнению, продолжение оптимизации и сокращения без дополнительных мер — тупиковый путь.
По данным исследования фонда "Здоровье", только в 2016 году число больничных коек в России уменьшилось на 23 тысячи: с 1 млн 97 тысяч до 1 млн 74 тысяч.
Данные фонда за четыре последних года в разы выше, чем привел Герасименко: с 2013 года в России сокращено около 128 тысяч мест в больницах. Около половины всех сокращенных коек приходится на сельские территории.
Николай Герасименко и его коллеги по ГД подготовили законопроект об особом порядке рассмотрения вопроса о реорганизации и ликвидации лечебных учреждений.
"Должна создаваться комиссия, куда входят учредители, представители депутатского корпуса регионального и муниципального уровня, общественные организации для пациентов. Если речь идет о ликвидации, то необходимо проводить общественные слушания", — подчеркнул депутат.
Сейчас ликвидация делается только по приказу министерства здравоохранения региона.
Алтайские больницы имеют еще одну проблему — задолженность в 860 млн рублей. По словам Герасименко, к этому привел низкий страховой тариф ОМС на оплату медуслуг.
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В минздраве Алтайского края пояснили, что иногда спасти больницу от банкротства удается только за счет оптимизации.
В федеральном Минздраве весь процесс сокращения коек объясняют переходом на более эффективный дневной стационар, когда пациенты получают лечение днем, а ночью в больнице не остаются. Число таких пациентов за последние шесть лет выросло с 4,4 млн до 8,3 млн.
Комментарии
"Если речь идет о ликвидации, то необходимо проводить общественные слушания"
Если денег нет, то чем помогут общественные слушания?
"где деньги" --- вот главный вопрос.
Интересное предложение внёс Герасименко по поводу создания комиссии. Действительно нужно проводить и общественные слушанья,чтобы достичь эффективности работы.Надеюсь с помощью проекта получится победить необдуманную оптимизацию.
"О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает."
Дополнительно к этому к 2020 году планируется сократить 40% от ныне действующих ВУЗов.
А зачем готовить специалистов в ВУЗах если работать негде? Многие уже и так имеют по 2-3 образования, но придумать где им работать не могут. А некоторые и получают по три образования чтобы занять себя из за отсутствия работы.
Зачем колонии умные и здоровые люди. Как выразил Чубайс для труб и 50 млн населения достаточно.Давно пора забыть о чем то бесплатном.
Оптимизация медицины, образования, культуры тупик с программой увеличения безграмотного и больного населения страны - освоят букварь, счет до 10-ти и будут лечиться подорожником.