За последние пять лет в больницах России было сокращено 53 тысячи коек, закрыто более тысячи медорганизаций. Такие данные на пресс-конференции для алтайских журналистов привел депутат Госдумы от региона, заслуженный врач РФ Николай Герасименко.

"За последние 5 лет в России сокращено 53 тысячи коек. И это только данные по 46 регионам страны. Закрыты 484 самостоятельных медорганизации и 583 структурных, в том числе ФАПы, участковые и амбулаторные подразделения", — сообщил депутат.

По его мнению, продолжение оптимизации и сокращения без дополнительных мер — тупиковый путь.

По данным исследования фонда "Здоровье", только в 2016 году число больничных коек в России уменьшилось на 23 тысячи: с 1 млн 97 тысяч до 1 млн 74 тысяч.

Данные фонда за четыре последних года в разы выше, чем привел Герасименко: с 2013 года в России сокращено около 128 тысяч мест в больницах. Около половины всех сокращенных коек приходится на сельские территории.

Николай Герасименко и его коллеги по ГД подготовили законопроект об особом порядке рассмотрения вопроса о реорганизации и ликвидации лечебных учреждений.

"Должна создаваться комиссия, куда входят учредители, представители депутатского корпуса регионального и муниципального уровня, общественные организации для пациентов. Если речь идет о ликвидации, то необходимо проводить общественные слушания", — подчеркнул депутат.

Сейчас ликвидация делается только по приказу министерства здравоохранения региона.

Алтайские больницы имеют еще одну проблему — задолженность в 860 млн рублей. По словам Герасименко, к этому привел низкий страховой тариф ОМС на оплату медуслуг.

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В минздраве Алтайского края пояснили, что иногда спасти больницу от банкротства удается только за счет оптимизации.

В федеральном Минздраве весь процесс сокращения коек объясняют переходом на более эффективный дневной стационар, когда пациенты получают лечение днем, а ночью в больнице не остаются. Число таких пациентов за последние шесть лет выросло с 4,4 млн до 8,3 млн.