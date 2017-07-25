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Следствие в Барнауле просит суд определить Владимира Ткаченко под стражу

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Решение о мере пресечения в отношении мужчины примет во вторник Октябрьский районный суд

Фото: Катунь 24

Органы следствия, занимающиеся уголовным делом барнаульца Владимира Ткаченко, ходатайствуют перед судом о помещении подозреваемого под стражу.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, решение о мере пресечения в отношении Ткаченко будет рассмотрено 25 июля в Октябрьском районном суде.

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Ткаченко был задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери. Само преступление было совершено в августе 2014 года, когда подозреваемый на личном автомобиле привез 23-летнюю дочь на участок открытой местности в Индустриальном районе краевой столицы и нанес ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Читайте также: Владимира Ткаченко задержали в Барнауле по делу об избиении дочери

В СКР указывали, что в результате избиения дочь подозреваемого потеряла сознание.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, история барнаульской семьи Ткаченко прогремела на всю страну. Бывшую жену Владимира — Оксану — приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла в своего экс-супруга. По словам женщины, она спасала сына от избиения.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс. С материалами дела недавно ознакомился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который дал поручение подчиненным сотрудникам внимательно проанализировать материалы уголовного дела с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.07.2017 10:03
- гость -

безумие какое то!!))))))))))ну точно ему подговнилиии)))))!!а что за это условно не дают?? садят чтоль???мамочкиииии дурка кака я то

0  0
25.07.2017 10:05
- гость -

блин он че маньяк !!3 года прошло его под стражу!!хаа ща 6 дадут и привет))))))

0  0
25.07.2017 10:05
- гость -

чувствую в коментах вся вовина родня строчит без перерыва на обед

0  0
25.07.2017 10:06
- гость -

скобок меньше ставь, палишься

0  0
25.07.2017 10:08
- гость -

а что ж упырей то не садят которые причиняют такой же вред своим женам!!ходят а их заявления даж не принимают а тут 3 года прошло.........надо ж вспомнили..ну тогда у вас полные сизо должны быть таких упырей

0  0
25.07.2017 10:09
- гость -

плохо чуйка работает.даж не знаю его. просто фигею и все с этой ситуации

0  0
25.07.2017 10:09
гость

Прошу Октябрьский районный суд при избрании меры пресечения учитывать то, что я как налогоплательщик против того, чтобы кормить его, в том числе и за мои деньги. т.к. это может лечь непосильным бременем для моей семьи...

0  0
25.07.2017 10:11
- гость -

25.07.2017 10:09!!+100500 и я и я за это.пусть сам кормиться .я тож не хочу чтоб он холявничал иж че ...давайте всей семьей сядут а мы их содержи ха

0  0
25.07.2017 10:13
- гость -

25.07.2017 10:05
- гость -
чувствую в коментах вся вовина родня строчит без перерыва на обед

Ты время не трать, а дачки собирай подруге своей...чай, леденцы, варенье в мешочках пластиковых, сигареты ...что бы пачки открытые были....ей бедной еще 6 лет чалится.

0  0
25.07.2017 10:13
- гость -


— …и сорвал торжественное открытие дворца бракосочетаний. Затем на развалинах часовни…
— Простите, часовню тоже я… развалил?
— Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке.

0  0
25.07.2017 10:15
- гость -

...... преступление было совершено в августе 2014 года, когда подозреваемый на личном автомобиле привез 23-летнюю дочь на участок


Странно это, странно то....., а что в 14 году тяжкие телесные зафиксированы не были? А почему 23х летняя телка 3 года молчала?

0  0
25.07.2017 10:15
- гость -

Ты время не трать, а дачки собирай подруге своей...чай, леденцы, варенье в мешочках пластиковых, сигареты ...что бы пачки открытые были....ей бедной еще 6 лет чалится.

ты это вашему вове собирай, ему это теперь тоже нужно )
и леденцов, леденцов не жалейте )

0  0
25.07.2017 10:17
- гость -

5.07.2017 10:08
- гость -
а что ж упырей то не садят которые причиняют такой же вред своим женам!!ходят а их заявления даж не принимают а тут 3 года прошло.........надо ж вспомнили..ну тогда у вас полные сизо должны быть таких упырей

Тут речь идет о 23-х летней дочери...еслив че, ну и по тяжким телесным заявление не нужно, там по факту возбуждают и фиг спрыгнешь....

0  0
25.07.2017 10:19
Санёк

25.07.2017 10:15
- гость -*******
Полностью поддерживаю, если телесные повреждения не были зафиксированы, то как это они дело завели!? А если были зафиксированы, почему не завели дело? Т.е. нужно весь следственный разогнать, раз 3 года назад отказали в возбуждении уголовного дела

0  0
25.07.2017 10:21
- гость -

25.07.2017 10:15
- гость -
ты это вашему вове собирай, ему это теперь тоже нужно )
и леденцов, леденцов не жалейте )


Рано пока, еще доказать надо, а вот подружка твоя уже осуждена, для нее актуальнее....

0  0
25.07.2017 10:23
- гость -

Рано пока, еще доказать надо, а вот подружка твоя уже осуждена, для нее актуальнее....

хором спойте всей родней вове под окошками хаты, что-нить из аркаши северного
тоже поддержка

0  0
25.07.2017 10:24
- гость -

ну и будку он себе накусал

0  0
25.07.2017 10:26
- гость -

ну и будку он себе накусал

это пчелы. их тоже найдут и посодют.

0  0
25.07.2017 10:28
- гость -

ну вот и возбудили по факту!!ща судить будут)только 3 года прошло

0  0
25.07.2017 10:31
- гость -

25.07.2017 10:23
- гость -

хором спойте всей родней вове под окошками хаты, что-нить из аркаши северного
тоже поддержка

Аркаша северный не канает, Вовчик все по Кругу прется....но опять же тебе говорю что рано, еще доказать надо.....да и тяжкие ли там телесные!!!??? Если операции не было, если дочь не инвалид.....то это 112 УК РФ, а там санкция не реальный срок....можете пузыри пускать дальше. Да и вообще дело семейное...это дело темное..., так что пока сосательные конфетки вы уж возите...

0  0
25.07.2017 10:32
- гость -

создали головную боль большому начальнику, получите

0  0
25.07.2017 10:49
- гость -

25.07.2017 10:19
Санёк, да все просто, как ситуация подавалась и все. На вопрос, где получили повреждения можно же ответить "избили", а можно сказать "с лестницы упала". И последнего ответа хватит, что бы дело не возбуждалось. Но, никто не мешает это "с лестницы упала" заменить на что-то другое в дальнейшем.

0  0
25.07.2017 10:53
- гость -

в комментариях поржал))))
по факту нехилая санта-барбара

0  0
25.07.2017 10:55
- гость -

5.07.2017 10:49
- гость -
25.07.2017 10:19
Санёк, да все просто, как ситуация подавалась и все. На вопрос, где получили повреждения можно же ответить "избили", а можно сказать "с лестницы упала". И последнего ответа хватит, что бы дело не возбуждалось. Но, никто не мешает это "с лестницы упала" заменить на что-то другое в дальнейшем.

Но через три года вспомнить что "папа избил" тоже корявенько, сейчас СК "бисер помечет" и прекратит за недоказанностью или факт "повешает" в статистику нераскрытых тяжких....доказать весьма проблематично, даже если Вовчик сволооота......

0  0
25.07.2017 11:04
- гость -

Нехилый сюжет для нового сериала! Не удивлюсь если скоро на экранах - "основано на реальных событиях...." ))))

0  0
25.07.2017 11:04
- гость -

Жернова Нашего Правосудия по указке хоть чё могут доказать!

0  0
25.07.2017 11:04
- гость -

25.07.2017 10:55
- гость -, а что сложно? Если она попадала в больницу и "следы" были сняты и задокументированы, но их происхождение было названо другим, то как бы особых сложностей нет. Задокументированный вред, показания соседей или еще кого там и вперед к супруге.

0  0
25.07.2017 11:14
Ируся

дело по факту избиения дочери было возбуждено в 2014году. Все эти 2,5 года велось следствие. Я серьезно.

0  0
25.07.2017 11:17
- гость -

Амик, и что теперь, эту будку весь день лицезреть? Тема дня... Даже заходить на сайт не хочется.

0  0
25.07.2017 11:18
- гость -

25.07.2017 11:04
- гость -
25.07.2017 10:55
- гость -, а что сложно? Если она попадала в больницу и "следы" были сняты и задокументированы, но их происхождение было названо другим, то как бы особых сложностей нет. Задокументированный вред, показания соседей или еще кого там и вперед к супруге.

Сложно и непонятно, если фиксировались именно тяжкие телесные повреждения полученные путем нанесения их одного лица другому то дело уголовное возбуждается сразу без заявления...по факту. И если все таки это событие имело место быть, значит потерпевшая изначально заявила о том что повреждения она получила не в следствии насилия и был отказной...то доказать обратное будет крайне сложно...это я как доктор вам говорю.....свидетелей нет, очняки...это все косвенно...скажи..как доказать???? Закрыть Вовчика по беспределу!!??? Да ну...на.

0  0
25.07.2017 11:20
- гость -

25.07.2017 11:14
Ируся


больше 2x лет online
дело по факту избиения дочери было возбуждено в 2014году. Все эти 2,5 года велось следствие. Я серьезно.

Учите УПК милая, это сколько же раз его продляли!!!???

0  0
25.07.2017 11:25
- гость -

25.07.2017 11:18
- гость -, а что мешает то поменять историю?? ))) У нас законом не запрещено менять свои показания, НИКАК не запрещено. Хоть по три разу на день меняй свои показания. Не хотела поднимать шум, но раз тут такое дело, то нате, вся правда. А как пишут выше, может и правда, два года дело просто провалялось на полке, а сейчас когда пошел шум-гам пыль сдули.

0  0
25.07.2017 11:27
- гость -

дак с дочерью норм общ щас я не думаю что она его щас засаживает

0  0
25.07.2017 11:30
- гость -

Ируся, если следствие вели 2,5 года, то это следствие само под следствие отдать надо.
А вообще ситуация комичная. Суд 2 раза рассматривал дело, присудил срок. Бабень села. Вопросов быть не может по этому делу.
Но Бастрыкин решил получить легкой славы правозащитника всех баб, и приказал присмотреться к потерпевшему.
Теперь его подтягивают, но уже по другому делу, т.к. по первому делу уже поезд ушёл)
чудно дела решаются у нас в стране)

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