Электросчетчик должен стоять в каждой квартире или частном доме. Таково требование федерального закона №261. Платеж по нормативу в среднем на 50% дороже, чем по прибору учета. Жителям Барнаула энергетики предлагают три сценария как правильно заменить электросчетчик: бесплатно, оперативно или "под ключ". Подробности смотрите в нашей инфографике.
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Электросчетчик должен стоять в каждой квартире или частном доме. Таково требование федерального закона №261. Платеж по нормативу в среднем на 50% дороже, чем по прибору учета. Жителям Барнаула энергетики предлагают три сценария как правильно заменить электросчетчик: бесплатно, оперативно или "под ключ". Подробности смотрите в нашей инфографике.
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