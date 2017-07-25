В Барнауле в 2017 году благодаря участию в приоритетном федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги" ремонтируют рекордное количество дорог. Однако в связи с масштабным ремонтом участники дорожного движения, автовладельцы и пешеходы испытывают некоторые неудобства. Возникает множество жалоб на пробки, слишком "медленное" движение по магистралям города, а также недовольство качеством уже выполненных работ.
Портал Amic.ru совместно с администрацией Барнаула выясняет отношение читателей к такому масштабному ремонту:
Комментарии
Чувствуется, что идет масштабный распил денег.
один вопрос - почему дороги ремонтируют раз в четыре года ?
ну ремонт ремонтом, неудобство потерпеть можно. А вот вопрос такой: по какому принципу выбирали дороги которые нужно отремонтировать? Например ул молодежная не в плохом состоянии за исключением некоторых участков, сняли весь асфальт, а вот ул. Панфиловцев убитая в хлам ее не тронули, сейчас ямочный ремонт делают.
ну ремонт ремонтом, неудобство потерпеть можно. А вот вопрос такой: по какому принципу выбирали дороги которые нужно отремонтировать? Например ул молодежная не в плохом состоянии за исключением некоторых участков, сняли весь асфальт, а вот ул. Панфиловцев убитая в хлам ее не тронули, сейчас ямочный ремонт делают.
Готов постоять в пробках, главное делайте дороги!
Уже сделайте что нибудь с Бабуркина, расковыряли всю и бросили......Да...еще ...почему так затянули с переездом в ленточном бору!!???, уже сезон заканчивается, а там как сонные мухи...кто то скажет про технологию, но видел сюжет как в Китае такой же переезд за неделю забацали....
Саныч, насколько я помню выбирали по принципу общественного мнения , собирали заявления граждан и на их основе делали что то типа карты ремонта дорог, пусть хоть как то делают чем вообще никак.
Я лично в шоке от того в каком масштабе делаются сейчас дороги. Почти все проблемные участки отремонтировали. Главное всё делается качественно!!!
25.07.2017 11:00
- гость - почему затянули? вроде как и планировали сдать в сентябре так что х.з . может и успеют а по поводу Китая ты конечно загнул, там в автопроме копии Мерсов делают и Кроуны леворукие, а у нас Лада Калина за 500 тыс. и чиновники взятки брать бояться так как за это расстрел грозит.
Вот интересно работают дорожники на участке от Змеиногорского тракта до пос. Южный, уожили асфальт, (укладывали 2 месяца с перерывом в месяц) затем вырезали пробы и опять бросили, отсыпку обочин не сделали а просто трактором размазали что там было с уклоном к дороге. Водотведение с дороги не сделали, (прокопать чуть чуть от остановки 1-й Сибирский садовод) вода стоит на новенькой дороге , и старая в этом месте как вы понимаете была убита именно этим обстоятельством. Соответственно все деньги потраченные на асфальт в этом месте просто профуканы. Вот вам качество в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"!
Боюсь,что наш народ так зажрался,что даже когда все дороги отремонтируют они будут искать везде один негатив. И даже будет интересно к чему будут придираться ,что асфальт не такой тёмный?)) Дороги делают и это очень круто)
На Панфиловцев при ремонте ложили асфальт в ямы с водой.
Даже не буду обвинять в том,если сдача проекта немного затянется. Понятное дело,что в таком объёме сложно сразу везде закончить ремонт!!! Радует то,что теперь не жалко машину.
А вот вопрос такой: по какому принципу выбирали дороги которые нужно отремонтировать?
по загруженности?
Лично для меня, где я видел проблемные участки их уже отремонтировали или это подходит к концу. На данный момент видно,что работу сделали на уровне)) Даже не стыдно теперь за нашу власть)