Ежегодно количество пациентов, которые обращаются за помощью к детским травматологам, растет на три тысячи человек.

Только в 2016 году к травматологам Алтайского края обратились 56 401 человек. Из них 27 601 — это первичные пациенты. Такие данные привел заведующий травматологическим отделением детской городской поликлиники № 9 Антон Метальников.

Основные виды травм, которые получают дети летом, — бытовые. На их долю приходится 60% от общего количества. Самые частые повреждения – падения с крыш или из окон и ожоги.

На втором месте уличный травматизм (40%).

Врачи отмечают, что летом увеличивается количество ран и тяжесть переломов. Кроме того, в детских отделениях травматологии всегда хватает пациентов с травмами позвоночника. В последние годы большинство пациентов поступают с компрессионными переломами из батутных центров.

"Подавляющее большинство пациентов приезжают после посещения уличного батута или центров. Дети играют на батуте, прыгают и получают тяжелые травмы позвоночника, верхних конечностей, нередко со смещением", — говорит заведующий травматологическим отделением детской городской поликлиники № 9 Антон Метальников.

По мнению врачей, батуты на улицах недопустимы. Это спортивный снаряд, а значит, перед посещением должен быть обязательно проведен инструктаж. Также должно быть пристальное наблюдение специалистов за детьми, которые находятся на батуте.

"В 90-е в Барнауле был один батутный центр, где работал инструктор. Он показывал, как надо себя вести, как сгруппироваться и так далее. Но центр был один на весь город. Сейчас центров масса. Но, как правило, никто там не следит в большинстве случаев. Они должны быть, но в разумных пределах.

Должен быть инструктаж, должно проходить обучение, как при прыжках с парашютом. Батуты на улице, на мой взгляд, недопустимы. Мне кажется, от них надо отказываться. Наши клиенты в основном приходят из батутных центров и когда дети прыгают на уличных батутах. Прыгают неправильно, делают сальто и получают довольно серьезные травмы", — продолжает Метальников.

Также увеличение травм вызвано слабостью костной структуры. А это напрямую связано с тем, что мы едим. Неполноценная диета, неполный рацион, малоподвижный образ жизни приносят свои результаты. Еще одна большая проблема — безграмотность родителей в отношении профилактики, говорят врачи.

Заведующий отделением детской травматологии и ортопедии городской больницы №12 Александр Тырышкин отмечает, что количество пациентов с компрессионными переломами позвоночника из года в год находится на одном уровне. В среднем 500 человек в год.

"Когда у нас увеличилось количество пациентов, которые получили травмы на батуте, я сразу позвонил уполномоченному по правам ребенка. Я ей задал единственный вопрос: "Батут — это спортивный снаряд?" На что получил ответ, что они заявлены как аттракционы. И не имеет значения, где этот батут находится. На улице, где девочка какая-то сидит и деньги собирает, или в больших развлекательных центрах. А в центрах батут куда серьезнее. И травмы куда серьезнее. В том числе и сочетанные", — говорит Тырышкин.

Важно, что ответственность за травмы несет хозяин аттракциона. Однако за полученные травмы компенсацию возмещают только тем, кто подает в суд.

"А так по факту никто ничего не компенсирует и не возвращает", — отмечает Тырышкин.

Бытовая травма

Еще одна проблема, которую не получается решить, — количество бытовых травм. Это повреждения, которые дети получают дома или на дворовой территории. В том числе к бытовой травме относится падение с высоты, ожоги.

"Наибольшую гибель детей от травм дают ожоги. Чаще всего ребенок переворачивает на себя кастрюлю, сковородку. Родители, запомните: ребенку на кухне делать нечего", — резюмирует Тырышкин.

По данным Минздрава, ежегодно в России регистрируют три миллиона детских травм. Получается, что травмируется каждый восьмой ребенок.

"Профилактика бытового травматизма — это очень сложный момент. Если ребенок получил травму в ДТП, автоматически заводится дело, если получил травму в школе, в центре, мамы подают в суд, чтобы возместить материальный и моральный ущерб и получить за это компенсацию. В этих случаях есть виноватые. Но когда ребенок травмируется дома, а, по моему мнению, в 90% случаев виноваты родители, то виноватых нет", — продолжает врач.

Ежегодно в отделении детской травматологии и ортопедии городской больницы №12 увеличивается количество пролеченных больных. Отметим, что в стационаре не бывает пациентов с легкими травмами.

Только за шесть месяцев 2017 года в стационаре пролечилось 787 пациентов.