Аграрии в Алтайском крае официально приступили к уборочной кампании 2017 года. Специалисты приступили к обмолоту озимых и ранних яровых культур, а также продолжают кормозаготовительные работы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства по региону.
В ведомстве отметили, что в хозяйстве Анатолия Иванова в Косихинском районе обмолотили 360 гектаров озимой сурепицы. С каждого гектара фермер получил по 15 центнеров озимой сурепицы. При этом весь урожай фермер уже реализовал.
"Закупочные цены на нее нас порадовали, поэтому весь собранный урожай практически сразу был продан", — отметил фермер.
Сейчас в хозяйстве готовятся к косовице озимой пшеницы, которая здесь занимает порядка 900 гектаров.
В степной зоне Алтайского края – в Михайловском районе – также начали уборочную кампанию. ООО "КХ "Партнер" ведет обмолот озимой ржи. Как рассказал руководитель хозяйства Андрей Кожанов, с каждого гектара в сельхозпредприятии намолачивают по 26 центнеров зерна, что для условий Кулундинской степи является хорошим результатом.
В 2017 году все сельхозкультуры планируют посеять на площади 5,4 млн гектаров.
Комментарии
Что у нас есть России
1.Высший класс- прекратили выращивать в 1996 году... вообще. даже для УДП.
2.Первый сорт. прекратили выращивать массово в 2002 году . Ограниченное выращивание для спецстолов в Алтае и Оренбурге порядка 2000 тонн.
3. Второй класс. прекращено массовое выращивание в 2014 году. Ограниченное выращивание аналогично пункту два.
4.Третий класс- выращивание сокращено с 54 миллионов тонн в 1990 году до 13 миллионов тонн в 2016 году.
НО! Все знают что Россия крупнейший экспортер пшеницы.
Но немногие в курсе что начиная с 2011 года медленно но верно Россия наращивает Импорт пшеницы.
В 2016 году импортировано 617 тысяч тонн пшеницы.(больше полмиллиона тонн!) причем 26 тысяч тонн первого класса из Украины и 7 тысяч тонн высшего класса из Франции. И это не семенная, а именно продовольственная пшеница.
Остальная пшеница твердых сортов в 91% импортирована из Казахстана ...
Спрос на хлеб из муки в\с уменьшился и из-за того, что часть населения не может себе его позволить, а государство перестало дотировать хлеб в объемах времен СССР.
Просто теперь нишу хлеба - как дешевого источника калорий - в значительной степени заместили сублимированными продуктами.
Муку высшего сорта можно сделать и из 4 класса. Но вот мука высшего сорта из пшеницы высшего класса и из муки 4 класса различается как... как небо и земля. Но внешне они одинаковы.
Кстати пшеница высшего класса облагается запретительной экспортной пошлиной везде.. в ЕС 60%, В США 31% . Вообще не высокотехнологичное нечто, а простая пшеница. Хотя ЕС производит ее больше собственного потребления.
Этот продукт единственный в ЕС облагаемый экспортной пошлиной. Чтобы собственные жители питались качественной едой.
Когда Россия при урожаях зерновых в среднем меньше средних урожаев РСФСР стала "великой зерновой державой". Просто то зерно, что раньше шло на откорм скота, теперь идет на экспорт. На одной стороне этих "успехов" зерновой экспорт, а на другой полная продуктовая зависимость от импорта. На одной стороне жирующие цапки-ткачевы, а на другой разоренная и спивающаяся Россия. И, как следствие этого, полностью сидящий на дешевых продуктовых суррогатах российский народ, сидящий на хлебе из зерна кормового класса, на пальмовом масле и соевой колбасе. И все это под фанфары пропаганды о мнимом сельхозвеличии и сельхознезависимости России.