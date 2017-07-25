25 июля свой юбилей, 20 лет, отмечает новый мост через Обь.
Редкий барнаулец сможет сказать, что он не фотографировался рядом с этой городской достопримечательностью. Для горожан мост больше, чем просто переправа. К нему приезжают в любое время года, чтобы встретить рассвет, проводить закат или просто посмотреть на Барнаул.
В честь юбилея мы собрали фото нового моста от барнаульцев. Смотрим, каким его видят жители краевой столицы.
#речнойвокзал #новыймостбарнаул Обь почти оттаяла...
A post shared by Игорь (@igor_beliy2016) on
Вечерний Барнаул. Таким я его теперь вижу. Последний год город меняется в лучшую сторону со стремительной скоростью! #барнаулфото#вечернийбарнаул#набережнаябарнаул#аквамаринбарнаул#мостбарнаул#вднхбарнаул#аизмоегоокна#
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