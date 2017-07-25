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Рисунок Трампа выставили на аукцион за девять тысяч долларов

, ИА "Амител"
Президент США нарисовал свой небоскреб в очертаниях Нью-Йорка

Фото: The Hill

Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный еще в 2005 году, выставили на аукцион. Торги проведет аукционный дом Nate D. Sanders Auctions. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hill.

Рисунок, сделанный тогда еще просто миллиардером Дональдом Трампом на благотворительном мероприятии, содержит очертания Нью-Йорка. В центре композиции он нарисовал небоскреб Trump Tower. Трамп подписал рисунок маркером золотого цвета.

Стартовая цена лота — девять тысяч долларов. Торги состоятся в четверг, 27 июля.

Дональд Трамп стал президентом в ноябре 2016 года. Здание 58-этажного небоскреба Trump Tower на 5-й авеню было открыто лично им в 1982 году. У него есть несколько небоскребов и сеть отелей в Лас-Вегасе, Чикаго, на Гавайях, Майами, Панаме, Торонто.

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