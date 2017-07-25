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Алтайский край значительно ухудшил показатели в первом полугодии 2017 года по вводу нового жилья. Как следует из данных на сайте Росстата, в первом полугодии в Алтайском крае было введено в строй 235,9 тыс. квадратных метров жилья. Это 74,5% к аналогичному периоду 2016 года.
Среди регионов Сибири Алтайский край отстал от Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, а также от Красноярского края. При этом там тоже упали показатели за год. Почти на 25%, по данным Красноярскстата, сократился объем ввода жилья в Красноярском крае. За первое полугодие 2017 года в крае сдали 408,3 тыс. кв. м, тогда как в первом полугодии 2016-го — 542,3 тыс. кв. м. Красноярский край сохранил за собой второе место в Сибири по объемам строительства.
Кемеровская область, где за январь — июнь этого года сдали 385,5 тыс. кв. м жилья, на третьем месте. В прошлом году за то же время в регионе сдали 498 тыс. кв. м, снижение составило 17%.
В Иркутской области сдано 314,1 тыс. кв. м жилья, по сравнению с первым полугодием прошлого года объемы строительства сократились на 6,8%. Больше всего построили в Иркутске — 127 тыс. кв. м жилья.
При этом наш регион опережает Томскую, Омскую области, а также Республику Алтай.
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