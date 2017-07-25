Маленькая девочка сломала позвоночник на аттракционе по пожарной тематике. Хабаровский Следком возбудил уголовное дело. Подробности сообщили в ведомстве во вторник, 25 июля.
"20 мая 2017 года в детском развлекательном комплексе, расположенном в Центральном районе Хабаровска, произошло ЧП – на аттракционе, посвящённом пожарной тематике, малолетняя девочка во время спуска со второго этажа на первый по пожарному шесту получила компрессионный перелом позвоночника, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью", — сказано в сообщении ведомства.
Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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