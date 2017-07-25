"Ростелеком" выступил генеральным партнером XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, проходившего в Барнауле 18-20 июля.

В рамках показа короткометражного кино компания организовала мастер-классы по мультипликации для детей и актерскому мастерству для взрослых. Праздник прошел под названием "Время премьер с "Ростелекомом".

Шукшинский кинофестиваль предоставил барнаульцам уникальную возможность посмотреть короткометражное кино. "Уголок короткого метра" был организован в формате "open air" в спорт-парке им. Алексея Смертина. На конкурсную программу поступило около 100 заявок, в шорт-лист конкурса, который курировал Молодежный центр кинематографистов Алтая, вошло в итоге 20 фильмов – в основном работы молодых российских режиссеров. Жители Барнаула увидели работы Виктора Красовского ("Души мертвые"), Евгения Никитина ("Стрела"), Ксении Тищенко ("Собачатина"), Татьяны Жуковой ("Исповедь мизантропа") и других талантливых авторов. На открытии зрителей приветствовали известные актеры: Анатолий Котенев ("Время первых", "Лесник" и др.), Марина Яковлева ("Хозяйка тайги", "Женщина желает знать"), Иван Кокорин ("9 рота" и др.).

В рамках показа "Ростелеком" развернул в парке несколько тематических шатров. В одном из них дети сообща рисовали эпизод, не вошедший в фильм "Калина Красная" с участием Василия Шукшина (деревенская собака, увидев раненого героя Шукшина, решила пожалеть его и долго не отходила от "умирающего"). На итоговый монтаж рисунков, воспроизводящих эту сцену, а также ее озвучивание всех участников мастер-класса пригласила к себе в гости студия мультипликации "Листик чистой правды".

Несмотря на дождливую погоду, много положительных эмоций вызвал и мастер-класс по актерскому мастерству для взрослых, который все два дня показа проводила Анна Черетун, руководитель неформального экспериментально-психологического театра "UNO".

В большом голубом шатре "Ростелеком" традиционно установил монитор и мягкие пуфы для демонстрации преимуществ услуги "Интерактивное ТВ". Тут же можно было получить консультацию по всем услугам компании и оставить заявку на подключение.

За два дня показа все желающие смогли не только посмотреть два десятка современных короткометражных фильмов, увидеть звезд российского кино, но и устроить себе хороший и полезный семейный отдых с развлечениями на площадке "Ростелекома".