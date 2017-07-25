436 иностранцев из Украины, Латвии, Казахстана, Киргизии, Сирии и других стран подали документы в приемную комиссию Алтайского государственного университета в 2017 году. Подробности сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Всего интерес к обучению в АлтГУ проявили граждане 10 стран Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока: Украина, Латвия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, КНР, Вьетнам, Сирия.
Приемная кампания еще идет, так что число иностранных абитуриентов еще должно вырасти. Большая часть из подавших документы иностранцев выбрали для обучения программы бакалавриата и специалитета.
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Основной контингент абитуриентов-иностранцев — это граждане Казахстана. Чуть меньше из Таджикистана, Киргизии и КНР. А вот абитуриенты из Вьетнама и Сирии подали документы в этом году впервые.
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