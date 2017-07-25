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Коммерческого директора компании "Алтайвитамины" обвиняют в хищении более 100 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Мужчине инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения. Согласно версии следствия, злоумышленник, занимая кресло коммерческого директора в ЗАО "Алтайвитамины", в декабре 2011 года заключил договор поставки продукции предприятия с бийским предприятием "Алтайоптфарм".
Примечательно, что директором и учредителем этой компании являлся он сам. Затем с декабря 2011 по август 2014 года обвиняемый отгружал с территории предприятия продукцию в адрес подконтрольного ему юрлица.
При этом он производил частичную оплату медицинских препаратов, а также предоставлял к зачету имущество по явно завышенной стоимости.
"В общей сложности похищено свыше 100 млн рублей. В ходе следствия на имущество руководителя общества стоимостью более 15 млн рублей наложен арест", — добавляют в Генпрокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в городской суд Бийска.
Напомним, что недавно компания "Алтайвитамины" уже попадала в поле зрения прокуратуры, когда на предприятии возникла задолженность перед 951 сотрудником.
Комментарии
обвинение предъявлено заочно ? чувак в международном розыске?
Это не зятёк ли Кошелева тряхнул?