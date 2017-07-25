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Новости

Коммерческого директора "Алтайвитаминов" обвиняют в хищении 100 млн рублей

, ИА "Амител"
Во время следствия на имущество обвиняемого был наложен арест

Фото: rssing.com

Коммерческого директора компании "Алтайвитамины" обвиняют в хищении более 100 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Мужчине инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения. Согласно версии следствия, злоумышленник, занимая кресло коммерческого директора в ЗАО "Алтайвитамины", в декабре 2011 года заключил договор поставки продукции предприятия с бийским предприятием "Алтайоптфарм".

Примечательно, что директором и учредителем этой компании являлся он сам. Затем с декабря 2011 по август 2014 года обвиняемый отгружал с территории предприятия продукцию в адрес подконтрольного ему юрлица.

При этом он производил частичную оплату медицинских препаратов, а также предоставлял к зачету имущество по явно завышенной стоимости.

"В общей сложности похищено свыше 100 млн рублей. В ходе следствия на имущество руководителя общества стоимостью более 15 млн рублей наложен арест", — добавляют в Генпрокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в городской суд Бийска.

Напомним, что недавно компания "Алтайвитамины" уже попадала в поле зрения прокуратуры, когда на предприятии возникла задолженность перед 951 сотрудником.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.07.2017 12:16
гость

обвинение предъявлено заочно ? чувак в международном розыске?

0  0
25.07.2017 12:51
Снайпер

Это не зятёк ли Кошелева тряхнул?

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