Замедление темпов ввода жилья ожидается в Барнауле в 2017-2018 годах: количество разрешений на строительство и объемы "заделов" снижаются, а число непроданных квартир увеличилось с 30% до 60%. Главная причина такой ситуации, по мнению представителей Госинспекции, – недовольство покупателей качеством новых квартир.

Одним из районов, в котором гармонично сочетаются высокий уровень строительства и цена, является ЖК "Матрешки" от новосибирской строительной компании "ВИРА-Строй". Застройщик уже объявил о старте продаж квартир в третьем доме.

Новый дом – прежнее качество

Многоквартирный дом по адресу: ул. Балтийская, 97, заселение которого запланировано на II квартал 2019 года, будет построен 15-этажным, а по технологии строительства ничем не будет отличаться от своих старших "братьев": дом кирпичный по технологии КУБ 2.

Но некоторые новшества все же есть. Учитывая пожелания покупателей, впервые барнаульцам будут доступны трехкомнатные квартиры площадью 77 квадратных метров, наряду с однокомнатными студиями, полноценными однокомнатными и двухкомнатными квартирами.

Воплотить мечты — просто

Другой "сюрприз" компания преподнесла специально для тех, кто намерен сам придумать интерьер своего жилья: теперь квартиры в домах на ул. Балтийская, 99 (заселение – сентябрь 2018 года) и 97 можно приобрести без финишной отделки. Для покупателей, которые выберут такой вариант, застройщик дарит скидку – 1 500 с квадратного метра. При этих условиях минимальная стоимость однокомнатной квартиры-студии площадью 21,84 кв. м в доме на ул. Балтийская, 97 составляет всего 819 000 рублей.

"Мы думаем о потребностях и интересах наших потенциальных клиентов, поэтому предлагаем им более широкий выбор квартир как с отделкой под ключ, так и без нее. Теперь есть прекрасная возможность почувствовать себя дизайнерами и самим выбрать цвет стен и потолка, материал покрытия пола, сантехнику", — пояснил Сергей Белов, директор "VS-Недвижимость", официальный представить застройщика ООО ИСК "ВИРА-Строй".

Квартиры под чистовую отделку предполагают:

выровненные и зашпатлеванные поверхности,

на полу – стяжка,

счетчики на отопление и воду;

входная металлическая дверь;

медная электропроводка;

сантехническая разводка;

пластиковые окна.

Недвижимость для "железного коня"

ООО ИСК "ВИРА-Строй", анализируя классическую проблему нехватки парковочных мест в барнаульских дворах, предлагает жильцам ЖК "Матрешки" подземный паркинг на 49 мест, который расположен на территории дома Балтийская, 99 под детской площадкой.

Такое решение – это рациональное использование земельных ресурсов. Машино-места имеют разную площадь, при этом приобрести их можно на основании договора долевого участия по привлекательной стоимости – от 350 000 рублей. Но стоит поторопиться: сроки действия таких цен ограничены.

OOO ИСК "ВИРА-Строй" является партнером всех ведущих банков, работает с ипотекой, материнским капиталом, предоставляет рассрочку. Вся подробная информация доступна по телефону тел. +7 (3852) 55-65-77 или в офисе АН "VS-Недвижимость" – единственного официального партнера застройщика – по адресу: пр. Красноармейский, д.75б, 3 этаж

*"VS-Недвижимость" официальный представитель OOO ИСК "ВИРА-Строй" в Барнауле.

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Тел: 22-39-19

Застройщик: ООО ИСК "ВИРА-Строй"

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