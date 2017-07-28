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Прежнее качество нового дома: стартовали продажи в ЖК "Матрешки"

, ИА "Амител"
В честь старта продаж третьего дома застройщик предлагает квартиры от 819 000 рублей

Замедление темпов ввода жилья ожидается в Барнауле в 2017-2018 годах: количество разрешений на строительство и объемы "заделов" снижаются, а число непроданных квартир увеличилось с 30% до 60%. Главная причина такой ситуации, по мнению представителей Госинспекции, – недовольство покупателей качеством новых квартир.

Одним из районов, в котором гармонично сочетаются высокий уровень строительства и цена, является ЖК "Матрешки" от новосибирской строительной компании "ВИРА-Строй". Застройщик уже объявил о старте продаж квартир в третьем доме.

Новый дом – прежнее качество

Многоквартирный дом по адресу: ул. Балтийская, 97, заселение которого запланировано на II квартал 2019 года, будет построен 15-этажным, а по технологии строительства ничем не будет отличаться от своих старших "братьев": дом кирпичный по технологии КУБ 2.

Но некоторые новшества все же есть. Учитывая пожелания покупателей, впервые барнаульцам будут доступны трехкомнатные квартиры площадью 77 квадратных метров, наряду с однокомнатными студиями, полноценными однокомнатными и двухкомнатными квартирами.

Воплотить мечты — просто

Другой "сюрприз" компания преподнесла специально для тех, кто намерен сам придумать интерьер своего жилья: теперь квартиры в домах на ул. Балтийская, 99 (заселение – сентябрь 2018 года) и 97 можно приобрести без финишной отделки. Для покупателей, которые выберут такой вариант, застройщик дарит скидку – 1 500 с квадратного метра. При этих условиях минимальная стоимость однокомнатной квартиры-студии площадью 21,84 кв. м в доме на ул. Балтийская, 97 составляет всего 819 000 рублей.

"Мы думаем о потребностях и интересах наших потенциальных клиентов, поэтому предлагаем им более широкий выбор квартир как с отделкой под ключ, так и без нее. Теперь есть прекрасная возможность почувствовать себя дизайнерами и самим выбрать цвет стен и потолка, материал покрытия пола, сантехнику", — пояснил Сергей Белов, директор "VS-Недвижимость", официальный представить застройщика ООО ИСК "ВИРА-Строй".

Квартиры под чистовую отделку предполагают:

  • выровненные и зашпатлеванные поверхности,
  • на полу – стяжка,
  • счетчики на отопление и воду;
  • входная металлическая дверь;
  • медная электропроводка;
  • сантехническая разводка;
  • пластиковые окна.

Недвижимость для "железного коня"

ООО ИСК "ВИРА-Строй", анализируя классическую проблему нехватки парковочных мест в барнаульских дворах, предлагает жильцам ЖК "Матрешки" подземный паркинг на 49 мест, который расположен на территории дома Балтийская, 99 под детской площадкой.

Такое решение – это рациональное использование земельных ресурсов. Машино-места имеют разную площадь, при этом приобрести их можно на основании договора долевого участия по привлекательной стоимости – от 350 000 рублей. Но стоит поторопиться: сроки действия таких цен ограничены.

OOO ИСК "ВИРА-Строй" является партнером всех ведущих банков, работает с ипотекой, материнским капиталом, предоставляет рассрочку. Вся подробная информация доступна по телефону тел. +7 (3852) 55-65-77 или в офисе АН "VS-Недвижимость" – единственного официального партнера застройщика – по адресу: пр. Красноармейский, д.75б, 3 этаж

*"VS-Недвижимость" официальный представитель OOO ИСК "ВИРА-Строй" в Барнауле.

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Тел: 22-39-19
Застройщик: ООО ИСК "ВИРА-Строй"
Проектные декларации размещены на сайте: matreshki-barnayl.ru

*Цена действительна на момент публикации рекламы. Предложение ограничено

Банки-партнеры: Сбербанк России, ВТБ 24 (ЗАО), НСКБ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО), ОАО "Россельхозбанк", ОАО "БАНК УРАЛСИБ", Филиал ОАО Газпромбанк, Транскапиталбанк, ПАО, Новосибирск, АК БАРС БАНК, ОАО НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ, АО КБ "ФорБанк".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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