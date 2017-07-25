Лето – не только время отпусков и отдыха на пляже, но и период сбора урожая ягод, которые кто-то пускает на варенье, а кто-то замораживает на зиму. Считается, что именно второй способ сохраняет все полезные свойства продукта и витамины, но морозить нужно правильно, а как это делать, читайте в нашей рубрике "Кухня.Amic.ru".

Клубника

Эту ягоду лучше всего морозить целиком, так она сохранит сок. А делать это следует в два захода: сначала нужно выложить ягоды в один слой и немного их подморозить, так клубника сохранит свою форму и не подавится, а после переложить в контейнеры и убрать в морозильную камеру.

Смородина

Эту ягоду заморозить довольно просто: для начала ее нужно перебрать и очистить от стебельков. После засыпать в пакеты и аккуратно уложить в морозилке, чтобы смородина не подавилась и сохранила сок.

Малина

Малину нужно тщательно промыть, убрать подпорченное. Если вы хотите избавиться от личинок, которые могли оказаться на ягодах, их нужно в дуршлаге погрузить в солевой раствор, а после снова сполоснуть водой. Далее малину необходимо высушить на полотенце и переложить в контейнеры.

Крыжовник

С этой ягодой все так же просто, как и со смородиной: промыл, засыпал в пакеты и заморозил. Перезрелый крыжовник можно разрезать пополам, засыпать сахаром и замораживать в контейнерах.

Клюква

Клюква замораживается так же, как и клубника: сначала ягоды нужно промыть, подсушить на полотенце, выложить на поднос и заморозить, после переложить в контейнеры.

Черника

Целую чернику замораживать лучше в контейнерах.

Вишня

Ягоды сначала следует промыть, подморозить, выложив в один слой, а после пересыпать в контейнеры или пакеты.

Нетривиальные способы заморозки ягод

Кроме привычных всем способов заморозки ягоды в пакетах и контейнерах, можно воспользоваться еще и вариантом хранить ягоды в пластиковой бутылке. Для этого нужно ягоду промыть, подсушить и немного подморозить, выложив в один слой на подносе, после этого пересыпать в бутылку. Так ягода не помнется, ее будет удобно высыпать, при этом вы не испачкаете руки, а еще данный способ сэкономит место в морозилке, так как бутылки легко выкладывать друг на друга, не испортив при этом продукт.

Есть еще один необычный способ, появившийся не так давно: перетертой ягодой можно наполнить полиэтиленовую форму для льда — так ягода не займет много места в холодильнике, кроме того, кубики с желе будет очень легко доставать.

Также ягоду можно не просто морозить, а заранее делать из нее десерты, которыми потом будет легко украсить любой стол: клубнику и малину, например, можно обмакнуть в шоколад, а после посыпать кокосовой стружкой или орехами, дать подсохнуть, подержать немного в морозилке, переложить в контейнеры и убрать до случая — никакие гости не застанут вас врасплох.