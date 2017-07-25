Фото: 22.мвд.рф
Полиция Алтайского края разыскивает пропавшего без вести жителя поселка Новые Зори Павла Шихалева, который страдает психическими заболеваниями.
Мужчина 1956 года рождения исчез, уйдя из своего дома утром 4 июня.
Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода. Мужчина страдает психическими заболеваниями и не ориентируется на незнакомой местности.
Павел Шихалев был одет в тельняшку бело-голубого цвета, темно-синие спортивные штаны и черные сланцы.
Граждан, располагающих данными о его местонахождении или обстоятельствах пропажи, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 или 02 (102).
Комментарии
Вчера вечером гуляли по Ленинскому и видели - на Сковородке возле политеха дяденька, похожий с бородой, на лавочке какие-то вещи складывал-раскладывал из сумки в сумку.
Возле пассажа похожий мужчина сидит