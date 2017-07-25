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Новости

Полиция разыскивает страдающего психическими заболеваниями жителя Алтая

, ИА "Амител"
Мужчина бесследно исчез утром 4 июня

Фото: 22.мвд.рф

Полиция Алтайского края разыскивает пропавшего без вести жителя поселка Новые Зори Павла Шихалева, который страдает психическими заболеваниями.

Мужчина 1956 года рождения исчез, уйдя из своего дома утром 4 июня.

Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода. Мужчина страдает психическими заболеваниями и не ориентируется на незнакомой местности.

Павел Шихалев был одет в тельняшку бело-голубого цвета, темно-синие спортивные штаны и черные сланцы.

Граждан, располагающих данными о его местонахождении или обстоятельствах пропажи, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 или 02 (102).

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.07.2017 13:54
- гость -

Вчера вечером гуляли по Ленинскому и видели - на Сковородке возле политеха дяденька, похожий с бородой, на лавочке какие-то вещи складывал-раскладывал из сумки в сумку.

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25.07.2017 14:14
гость

Возле пассажа похожий мужчина сидит

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