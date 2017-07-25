Иллюстрация: seishub.ru
Жители Горно-Алтайска утром во вторник, 25 июля, ощутили землетрясение, случившееся рядом с республиканской столицей.
По информации Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", подземный толчок произошел в 07:21. Эпицентр находился в 15 км к востоку от города.
"Толчки ощущались на верхних этажах зданий, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. В пятидесятикилометровую зону попало 18 населенных пунктов", — отмечают в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Что касается показателей сейсмического события, то оно имело магнитуду 3,2 и интенсивность 3,7 (оценка MSK 64).
Отметим также, что в основном в Горном Алтае землетрясения происходят в отдаленных районах республики с малой плотностью населения.
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