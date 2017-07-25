Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова будет выплачивать дополнительные стипендии студентам – победителям и призерам олимпиад, поступившим в 2017 году. Сумма стипендии составит 25 000 рублей в месяц.

При этом студентам, в том числе иностранным гражданам, получившим по окончании школы или учреждения среднего профессионального образования аттестат с отличием, в осеннем семестре первого курса будет выплачиваться стипендия в размере 8 000 рублей в месяц.

Исполняющий обязанности ректора Андрей Максименко вручил сертификаты на получение увеличенной государственной академической стипендии в размере 25 000 рублей четырем абитуриентам 25 июля. Такую стипендию студенты будут получать ежемесячно в течение осеннего семестра.

"В юбилейный для Алтайского государственного технического университета год мы зарождаем традицию чествования золотых абитуриентов. Это ребята, которые успешно сдали ЕГЭ по профильным дисциплинам и стали победителями и призерами всероссийских олимпиад и конкурсов, внесенных в перечень Министерства образования и науки РФ, – отметил Андрей Алексеевич. – И все-таки талантливые ребята остаются на алтайской земле и для получения образования выбирают АлтГТУ. Мы очень надеемся, что это поощрение будет не последним в вашей жизни и вы станете постоянными участниками различных конкурсов и олимпиад, а в дальнейшем будете претендовать на стипендию Ползуновского фонда".

Среди подавших заявления в приемную комиссию Алтайского государственного технического университета Юрий Андронов, выпускник гимназии №42 г. Барнаула, поступает на факультет информационных технологий. Юрий – в числе финалистов Всероссийской олимпиады школьников по программированию, призер олимпиады "Шаг в будущее" по информатике, финалист олимпиады МГТУ имени Н.Э. Баумана по математике, обладатель золотого значка ГТО и второго разряда по легкой атлетике.

Дмитрий Попов, выпускник школы №120 г. Барнаула, также подал документы в АлтГТУ. Он сделал свой выбор в пользу энергетического факультета. Дмитрий является призером олимпиады "Шаг в будущее" по физике. Антон Грошев, выпускник школы №1 г. Новоалтайска, и Антон Елишев, выпускник школы №125, являются призерами олимпиады школьников "Шаг в будущее" по физике. Ребята – будущие специалисты в сфере программной инженерии и энергетики.

Алина Сапай с отличием окончила Бурлинскую среднюю общеобразовательную школу, поступает на строительно-технологический факультет. Алина – призер олимпиады школьников "Паруса надежды" по математике.

По последним данным приемной комиссии, около 500 человек, поступающих в этом году в Алтайский государственный технический университет, имеют аттестаты и дипломы с отличием. Эти абитуриенты претендуют на получение стипендии в размере 8 000 рублей.

Первого августа в 18.00 АлтГТУ завершит прием оригиналов документов об образовании и заявлений о согласии на зачисление для участия в конкурсе на первом этапе (на первом этапе зачисления по общему конкурсу заполняется не более 80% мест). Те, кто не будет зачислен, продолжат участвовать в конкурсе на оставшиеся места, зачисление на которые пройдёт 8 августа (второй этап зачисления по общему конкурсу). Но к ним имеют возможность присоединиться и другие поступающие, кто до 18.00 6 августа донесет оригинал своего документа об образовании и даст согласие на зачисление.

АлтГТУ на сайте приемной комиссии для абитуриентов выставил прогноз результатов зачисления. Теперь каждый поступающий на обучение по очной и очно-заочной формам может посмотреть себя в списке, оценить свою позицию и принять решение, куда принести оригинал документов об образовании.