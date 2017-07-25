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Американская компания Three Square Market намерена вживить 50 своим сотрудникам под кожу микрочипы, передает РИА Новости со ссылкой на BBC.
Отмечается, что таким образом фирма из штата Висконсин хочет упростить доступ людей к электронному оборудованию. Согласно планам, микрочипы, вживленные в организм, дадут возможность подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.
При этом уточняется, что микросхемы стоимостью 300 тысяч долларов будут вживляться сотрудникам компании бесплатно.
Все пять десятков работников фирмы, по данным СМИ, дали согласие на хирургическое вмешательство.
Комментарии
"Компания хочет".
А работники хочут?
Посмотрите фильм "Гаттака" 1997 года (?)...