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Женщина, управлявшая автомобилем Toyota Avensis, врезалась в опору ЛЭП и ограду жилого дома, пытаясь уйти от погони полиции в Горно-Алтайске.
Как сообщили в республиканском МВД, инцидент случился еще 22 июля. Полицейскими на улице Ленина был замечен автомобиль, водитель которого, грубо нарушая правила, двигался по "встречке".
"Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение, увеличив скорость. Экипаж ДПС незамедлительно начал преследовать автомобиль, водитель которого в районе дома № 96 по улице Ленина не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП и ограждение жилого дома", — уточняют обстоятельства ДТП в правоохранительном ведомстве.
Оказалось, что за рулем машины была 38-летняя женщина. Ее госпитализировали. В настоящее время в отношении дамы составлены протоколы о невыполнении требований остановки автомобиля и выезде на встречную полосу.
Проводится административное расследование.
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