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Мы – то, что едим: доктор Денис Фуголь о вреде вегетарианства и сыроедения

, ИА "Амител", Мария Трубина
"Проблема веганов и вегетарианцев – проблема психического здоровья": Денис Фуголь о нетрадиционных системах питания

В последние годы особую популярность набирают различные диеты, возводимые теми, кто их придерживается, в образ жизни. Среди таковых вегетарианство, ваганство и сыроедение. Выбирают их по различным причинам: этическим, экологическим, религиозным и многим другим, а некоторые стараются таким образом просто похудеть. О том, полезны ли такие системы питания, Amic.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Денис Фуголь.

- Как вы относитесь к экстремальным способам похудения, когда человек отказывается от пищи или исключает из рациона, например, мясо?

- Люди, которые придерживаются экстремальных техник похудения, голодают и худеют, через некоторое время опять набирают вес и при этом с большим запасом. Кроме того, это опасно для обмена веществ, для мозга, так как он голодает. Ты все время думаешь либо как поесть, либо как бы не наесться. Люди, которые придерживаются диеты, плохо спят, они злые, агрессивные и конфликтные. Нельзя отказываться от мяса ради похудения, для этого нужно просто изначально нормально выстроить рацион, нормализовать режим питания и правильно распределять калории.

- То есть вы считаете вегетарианство и веганство неполезными?

- Проблема веганов и вегетарианцев — это проблема психического здоровья. Отказываться от мяса в условиях Сибири нельзя.Человек — существо плотоядное, у нас есть клыки, соляная кислота, необходимая для переваривания мяса, и, в отличие от травоядных, нет способности вырабатывать витамин B12 — мы должны получать его с животной пищей. Кроме того, у нас большая потребность в незаменимых аминокислотах, цинке и железе.

Исключать мясо из рациона детей особенно опасно. Заменять его соей тоже нельзя, для взрослого человека в том числе. В сое много женских гормонов, для европейских мужчин это вредно и приводит к бесплодию.

- А как быть с сыроедением, когда из рациона полностью исключается употребление всякой пищи, подвергшейся тепловой обработке?

- Нет никакого подтверждения пользы сыроедения. Кроме того, какие-то продукты мы можем есть сырыми, а какие-то нужно термически обрабатывать, чтобы они лучше усваивались и были полезны организму. Витамин А, который содержится в большом количестве в оранжевых овощах и фруктах, например в моркови, лучше усваивается после термической обработки продукта, особенно если добавить масло. Например, морковь можно обжарить.

Или томаты: они вкусные и сырые, но полезный организму ликопин, защищающий от рака, способствующий похудению и сохраняющий нервные клетки, образуется только при термической обработке. Для этого помидоры нужно потушить или запечь,  добавить оливкового или растительного масла — так будет больше пользы, чем от сырого продукта. То же самое и с зеленью: шпинат гораздо полезнее, если его готовить, а не просто употреблять свежим.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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