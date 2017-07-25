Фото: barnaul.org
Подъезды к формирующемуся в Барнауле педиатрическому кластеру будут отремонтированы, а возле медучреждений здесь обустроят парковку, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Об этом было заявлено в ходе визита сити-менеджера Сергея Дугина в Алтайскую краевую клиническую детскую больницу.
"Объединение усилий нескольких лечебных учреждений – перинатального центра, Алтайской краевой клинической детской больницы, Городской детской клинической больницы №7 — позволит более эффективно оказывать помощь маленьким пациентам, живущим не только в Барнауле, но и в других населенных пунктах Алтайского края", — подчеркивают в мэрии.
Как заявил Сергей Дугин, муниципалитет обязан содействовать повышению качества оказания медицинских услуг и создавать комфортную среду рядом с больницами.
В этой связи глава администрации города поручил комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи обеспечить замену асфальта и обустроить бортовой камень на улице Гущина от улицы Попова до улицы Рубусина.
Комментарии
Что то я заголовок прочитал немного по другому. Извините.
А что, у нас теперь кроме туристического кластера есть еще и педиатрический?
25.07.2017 15:04
гость
Что то я заголовок прочитал немного по другому. Извините.
Угу, узкоколейку кинут от вокзала
То же почему то показалось пед..рическому
Это реально реальный кластер