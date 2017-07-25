Фото: vk.com/barneos22
Неизвестные вскрыли уличный холодильник с мороженым и украли оттуда лакомство в ночь на 25 июля в Барнауле.
Об инциденте сообщила в паблике Barnaul 22 горожанка. "Сегодня ночью примерно с 23:00 до 03:00 на Петровском Рынке (Северо-Западная, 234 б) какие-то нехорошие люди, если их можно вообще назвать людьми, вскрыли холодильник с мороженым", — отмечает автор заметки.
Она добавляет, что злоумышленники вытащили абсолютно все мороженое с верхних ячеек, а также коробки снизу.
"Половину разбросали за "Марией-Ра", где мусорки, остальную часть забрали себе", — добавляет горожанка.
Комментарии
Если уж шары 300кг поднимают и скидывают, то наверное надо радоваться, что хоть холодильник остался на месте.